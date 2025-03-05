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Годжес припустив, що заморожування допомоги у довгостроковій перспективі може нашкодити Росії і США
23:16 04.03.2025 |
Генерал США у відставці, колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес вважає, що російсько-українська війна продовжує створювати «великі проблеми» для Москви, незалежно від того, чи отримає Україна військову допомогу від США, а в довгостроковій перспективі заморожування американської допомоги може навіть нашкодити Росії.
Про це повідомляє Newsweek, передає Укрінформ.
«Росія насправді у великій біді... Передумова, яку використовує адміністрація (США - ред.), коли говорить: "Україно, у тебе немає карт" - це просто неправда. У росіян великі проблеми. Українці зупинили їх, хоча ми навіть не взяли на себе зобов'язань допомогти їм перемогти», - пояснив Годжес.
У відповідь на гіпотетичне запитання про те, як би це «виглядало», якби Трамп припинив допомогу Україні, Годжес визнав, що це було б «погано для українців» і для Європи «на деякий час».
Він припустив, що припинення допомоги США Україні «надихне» європейських союзників Києва компенсувати різницю. Також, на його думку, США будуть шкодувати про те, що залишили Україну.
«Уявіть, якщо понад 20 європейських країн нарешті наново виявлять свою стратегічну основу і почнуть об'єднувати свої неймовірні промислові потужності, які затьмарюють те, що має Росія. Ми пошкодуємо, що вони об'єдналися і зробили це без нас (США - ред.) і всупереч нам. І ми втратимо величезну частину впливу», - заявив Годжес.
Як повідомлялося, раніше ЗМІ з посиланням на високопоставленого посадовця в Міноборони США написали, що Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні.
Офіційного підтвердження призупинення допомоги від США з боку Білого дому не було оголошено.
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