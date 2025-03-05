У Шотландії вважають новий візит Трампа до Британії «немислимим», якщо він не змінить позицію щодо України

Другий державний візит президента США Дональда Трампа буде «немислимим», якщо він не змінить свою позицію щодо України.

Про це заявив перший міністр Шотландії Джон Свінні, виступаючи в Голірудхаус, повідомляє The Scotsman, передає Укрінформ.

Свінні сказав, що був «дуже стривожений» тим, як пройшла зустріч в Овальному кабінеті між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня.

«Події на зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Зеленським і оголошення, зроблене сьогодні вранці, про паузу у військовій допомозі США Україні можуть лише заохотити Росію, яка є агресором. Якщо це залишиться позицією уряду США, другий державний візит президента Трампа стає немислимим», - зазначив перший міністр Шотландії.

Свінні додав, що він знає, що «в цьому залі та по всій країні» є ті, хто не погодиться з такою його думкою.

«Я розумію і поважаю ці точки зору. Але я не можу їх поділяти. Прямо зараз, сьогодні, коли ми стоїмо тут, чоловіки, жінки і діти в Україні ризикують своїм життям і свободою, щоб захистити свою країну і всі наші демократії. Ми говоримо, що підтримуємо їх - і ми це робимо. Але це означає бути готовими робити важкі речі - речі, які ми б не хотіли робити», - заявив шотландський політик.

Він додав, що Шотландія «завжди буде з Україною».

За його словами, якщо державний візит Трампа до Британії може допомогти зміцнити підтримку України з боку США, «то це цілком можливо», однак, щоб показати це, «США повинні продовжувати неухильно підтримувати Україну, її незалежність і територіальну цілісність».

Як повідомляв Укрінформ, 28 лютого, під час візиту прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера до США, він передав Дональду Трампу запрошення від короля Чарльза ІІІ відвідати з державним візитом Сполучене Королівство.

Сам Трамп кілька разів робив випади в сторону Володимира Зеленського, зокрема називав його «диктатором», казав, що Зеленський начебто не хоче миру, поки його підтримує Америка, а також під час зустрічі в Білому домі накинувся на нього зі звинуваченнями в тому, що він не вдячний за допомогу, яку надали США Україні у війні проти РФ.