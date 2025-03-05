США дали Chevron місяць на припинення видобутку нафти у Венесуелі

Сполучені Штати скасували ліцензію, видану американській компанії Chevron на видобуток нафти у Венесуелі. Згідно з оновленою версією ліцензії, опублікованої міністерством фінансів США, Chevron має до 3 квітня припинити експорт із Венесуели.

Скасування ліцензії, яку понад два роки тому видав Chevron для роботи у Венесуелі Джо Байден, 26 лютого анонсував нинішній президент США Дональд Трамп. Віцепрезидентка Венесуели Дельсі Родрігес назвала це "згубним і незрозумілим рішенням".

Трамп звинуватив Венесуелу у порушенні прав виборців на виборах президента Ніколаса Мадуро у 2024 році, а також у відсутності прогресу у вивезенні своїх мігрантів із території США. Саме тому "послаблення" знято.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що пізніше Білий дім повідомить механізм припинення всіх чинних ліцензій на видобуток нафти й газу у Венесуелі, оскільки експорт венесуельської нафти фінансує "незаконний режим Мадуро".

Chevron експортувала з Венесуели близько 240 000 барелів сирої нафти на добу, що становить понад 25% видобутку в країні. Після відкликання ліцензії американський енергогігант не зможе експортувати нафту з Венесуели.

Рішення Трампа мало миттєві наслідки: спотові ціни на ключовий середній сорт сирої нафти на узбережжі Мексиканської затоки США різко зросли, після чого нафтопереробні заводи почали шукати альтернативи, виключно з колумбійськими, еквадорськими та гаянськими сортами.