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АНАЛІТИКА

Кабмін розширив бронювання для мобільних операторів та інтернет-провайдерів

 

Мобільні оператори й інтернет-провайдери зможуть бронювати працівників бригад, які будують енергостійкі мережі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації з посиланням на зміни до відповідної ухвали уряду.

Зокрема, всіх працівників будівельних бригад зможуть бронювати:

* провайдери, які встановлюють xPON-мережі та запланували будівництво щонайменше на календарний рік
* оператори, що будують енергостійкі мережі на автошляхах і національних дорогах.

Оператори та провайдери мають бути внесені Мінцифрою до переліку критично важливих підприємств. Наразі міністерство працює над формуванням умов, за якими підприємство зможе увійти до списку.

"Необхідно розвивати стійкі до знеструмлень інтернет-мережі й мобільний зв'язок. Після зустрічі з ключовими гравцями телеком-ринку розробили зміни у порядку бронювання мобільних операторів та інтернет-провайдерів, а уряд їх підтримав", - пояснюють у Мінцифрі.

У міністерстві додають, що ухвалення нових правил для бронювання допоможе прискорити будівництво мереж енергонезалежної технології xPON попри обстріли та знеструмлення, забезпечити стійкий зв'язок і безперебійну роботу критичних підприємств і держустанов.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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