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Трамп припинить фінансування «протестним» закладам освіти
18:14 04.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що федеральне фінансування коледжів і шкіл, які допускають "незаконні" протести, буде припинено, а агітатори будуть ув'язнені або вислані назад до країни, з якої вони прибули.
"Будь-яке федеральне фінансування буде припинено для будь-якого коледжу, школи чи університету, який допускає незаконні протести. Агітатори будуть ув'язнені та/або назавжди вислані до країни, з якої вони прибули. Американські студенти будуть назавжди виключені або, в залежності від злочину, заарештовані", - зазначив Трамп у дописі у своїй соцмережі Truth Social у вівторок, 4 березня.
Нагадаємо, 29 січня Дональд Трамп підписав указ "Про додаткові заходи боротьби з антисемітизмом", що передбачає депортацію іноземних студентів, які брали участь у масштабних пропалестинських акціях.
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