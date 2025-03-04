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АНАЛІТИКА

Мексика анонсувала введення мит у відповідь Трампу

 

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила у вівторок, що Мексика відповість Сполученим Штатам на 25-відсоткові мита, запроваджені рішенням Дональда Трампа, власними тарифами на американські товари.

Заяву Шейнбаум наводить агентство AP, пише "Європейська правда".

Шейнбаум заявила, що оголосить про товари, на які Мексика накладе мита, в неділю на публічному заході на центральній площі Мехіко.

Ймовірно, це свідчить про те, що Мексика все ще сподівається на деескалацію торговельної війни, розпочатої президентом США Дональдом Трампом.

На відміну від Китаю, який запровадив мита у відповідь негайно, Мексика вирішила почекати до неділі, хоча ще в січні заявляла, що має план, готовий саме для такого сценарію.

"Немає жодних мотивів, причин чи обґрунтувань на підтримку цього рішення, що вплине на наших людей і наші країни", - сказала вона.

Шейнбаум відкинула "інформаційний бюлетень", опублікований Білим домом у понеділок, в якому повторюється звинувачення в тому, що мексиканські наркоторговці продовжують діяти через "нестерпні стосунки з урядом Мексики".

Вона назвала його "образливим, наклепницьким і безпідставним", а потім перерахувала досягнення своєї молодої адміністрації в боротьбі з потужними мексиканськими наркокартелями.

Мита, якими президент Дональд Трамп погрожував Канаді та Мексиці, набули чинності у вівторок, збільшивши ризик відповідей з боку партнерів Сполучених Штатів.
Ключові теги: Мексика, США
 

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