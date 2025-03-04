В ЄС визначили, коли запровадять нові правила в'їзду, у тому числі для українців

Нова цифрова прикордонна система Entry/exit system (EES) має почати працювати в усіх державах Європейського Союзу у жовтні 2025 року, з поступовим впровадженням протягом шести місяців: відповідний документ має бути проголосований 5 березня Радою ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, і переданий на затвердження у Європейський парламент.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомили на умовах анонімності європейські посадовці, обізнані з перебігом подій навколо впровадження Entry/exit system.

Співрозмовники "Європейської правди" наголосили, що, якщо плани керівництва Євросоюзу будуть реалізовані, робота Entry/exit system розпочнеться у жовтні 2025 року в усіх державах ЄС, але протягом перших шести місяців деякі держави можуть імплементувати її поступово.

"Під час відкритої сесії 5 березня міністри узгодять свої позиції та затвердять положення щодо введення в експлуатацію системи в'їзду-виїзду Entry/exit system", - повідомив один з посадовців ЄС.

За його словами, немає сумнівів, що документ підтримають представники всіх держав-членів ЄС, оскільки "на рівні Ради ЄС щодо цього є консенсус, більш того, документ був підтриманий усіма послами держав ЄС у Брюсселі 3 та 4 березня".

"Система Entry/exit має запрацювати вже цієї осені", - наголосив посадовець.

Дипломат однієї з держав Європейського Союзу в бесіді з кореспондентом "Європейської правди" розповів, що ввести в експлуатацію планується у жовтні 2025 року.

"Початкова ідея полягала у введенні Entry/exit у експлуатацію на початку листопада 2024 року, але до цього виявилися не готовими всі країни. Тепер планується, що система запрацює в усіх державах ЄС з жовтня 2025 року - але з перехідним періодом у 6 місяців", - повідомив він.

І додав, що протягом перехідного періоду деякі держави можуть, наприклад, не збирати біометричні дані подорожуючих протягом якогось часу, або збирати їх лише на певних пунктах в'їзду.

"На самому початку деякі держави, зокрема ті, які мають на своїй території величезні міжнародні аеропорти, можуть застосовувати Entry/exit систему у певний час доби, і припиняти її застосування у час, коли приїздить багато подорожувальників одночасно", - пояснив дипломат.

Через шість місяців - наприкінці першого кварталу 2026 року - усі держави-члени ЄС мають розпочати збирати біометричні дані осіб, які перетинають їх кордон, наголосив співрозмовник "Європейської правди".

Варто зауважити, що після затвердження у Раді ЄС, положення про Entry/exit system має також пройти затвердження у Європейському парламенті. За неофіційною інформацією з Європарламенту, голосування може відбутися на сесії у липні 2025 року.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Європейська комісія запропонувала державам-членам поступове впровадження Entry/Exit System (EES) - нової цифрової прикордонної системи - протягом шестимісячного періоду.

Система EES мала запрацювати в Євросоюзі з 10 листопада 2024, але через заперечення низки держав-членів її відклали.