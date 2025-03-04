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Ле Пен засудила заморозку військової допомоги США для України
17:44 04.03.2025 |
Неформальна лідерка французької правопопулістської партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен засудила рішення Білого дому заморозити військову допомогу Україні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні з Figaro.
Марін Ле Пен в останніх коментарях змінила свою риторику щодо адміністрації Трампа.
"На мою думку, брутальність цього рішення вартує осуду", - заявила Марін Ле Пен, коментуючи рішення адміністрації Трампа зупинити військову допомогу Україні, про яке стало відомо зі ЗМІ.
"Це дуже жорстокий крок відносно українських військових, що патріотично захищають свою країну", - додала вона.
Перед цим вихідними Ле Пен у публічних виступах утрималася від коментарів довкола скандалу, яким закінчилася зустріч керівництва України і США в Овальному кабінеті.
Нагадаємо, 4 лютого американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.
Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інформація з кордону і хабу американської допомоги в Ясьонці підтверджує повідомлення про призупинення допомоги США для України.
За даними WSJ, Трамп вирішив заморозити допомогу після фрази президента України про те, що війна може тривати ще довго. Рішення нібито підтримали всі його топрадники.
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