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Китай запустив перевезення до Європи через Казахстан в обхід Росії
17:39 04.03.2025 |
Казахстан і Китай запустили новий залізничний маршрут, який дасть змогу доставляти вантажі до Європи в обхід Росії. Про це повідомила пресслужба Казахстанських залізниць.
Проєкт реалізують спільно з китайською China Railway Container Transport (CRCT). Контейнерні поїзди з КНР прямуватимуть через територію Туркменістану, Казахстану, Ірану та Туреччини, а звідти - до європейських країн.
"Маршрут забезпечить безперебійне доставлення вантажів та ефективний зв'язок між країнами. Очікуваний час у дорозі становить 40 днів", - повідомляє казахстанська компанія.
Перший поїзд, завантажений телевізійними компонентами, за новим маршрутом вирушив із китайського Ченду до польського міста Лодзь.
Одночасно Китай розвиває ще два залізничні проєкти через центральноазійські країни в обхід Росії. Перший - Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут (ТМТМ) - був погоджений влітку 2023 року і пройде через Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан та Грузію.
Другий передбачає будівництво залізниці через Киргизстан та Узбекистан - до Каспійського моря, звідки вантажі через Туреччину доставлятимуть до Євросоюзу. Проєкт вартістю $8 млрд, який також планується з'єднати із залізницями країн Перської затоки, було затверджено у червні 2024 року, а його реалізацією займеться китайська China Railway International.
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