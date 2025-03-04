Китай запустив перевезення до Європи через Казахстан в обхід Росії

Казахстан і Китай запустили новий залізничний маршрут, який дасть змогу доставляти вантажі до Європи в обхід Росії. Про це повідомила пресслужба Казахстанських залізниць.

Проєкт реалізують спільно з китайською China Railway Container Transport (CRCT). Контейнерні поїзди з КНР прямуватимуть через територію Туркменістану, Казахстану, Ірану та Туреччини, а звідти - до європейських країн.

"Маршрут забезпечить безперебійне доставлення вантажів та ефективний зв'язок між країнами. Очікуваний час у дорозі становить 40 днів", - повідомляє казахстанська компанія.

Перший поїзд, завантажений телевізійними компонентами, за новим маршрутом вирушив із китайського Ченду до польського міста Лодзь.

Одночасно Китай розвиває ще два залізничні проєкти через центральноазійські країни в обхід Росії. Перший - Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут (ТМТМ) - був погоджений влітку 2023 року і пройде через Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан та Грузію.

Другий передбачає будівництво залізниці через Киргизстан та Узбекистан - до Каспійського моря, звідки вантажі через Туреччину доставлятимуть до Євросоюзу. Проєкт вартістю $8 млрд, який також планується з'єднати із залізницями країн Перської затоки, було затверджено у червні 2024 року, а його реалізацією займеться китайська China Railway International.