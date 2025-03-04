ЗМІ: Сінгапур заарештував підозрюваних у контрабанді чипів Nvidia в Китай

Влада Сінгапуру заарештувала трьох осіб - двох громадян країни й одного громадянина Китаю - за підозрою в контрабанді передових чипів Nvidia, за даними місцевих ЗМІ.

Звинувачення пов'язані з шахрайством під час постачання серверів Dell і Supermicro. Вони містили графічні процесори корпорації, які заборонені для постачання у КНР. Влада вважає, що підозрювані налагодили схему поставок таких товарів за межі офіційного пункту призначення в Малайзії.

Сінгапурські правоохоронці перевіряють, чи були заборонені до експорту чипи Nvidia таємно відправлені в інші країни, обходячи жорсткі обмеження, введені США. Ці заходи були спрямовані на обмеження доступу Китаю до технологій, пов'язаних зі штучним інтелектом і високопродуктивними обчисленнями.

Згідно з останнім річним звітом Nvidia, Сінгапур забезпечив 18% виторгу компанії за 2025 фінансовий рік. При цьому реальні поставки в країну, на думку аналітиків, склали менш як 2% від загального обсягу продажів. Це викликало питання щодо кінцевих маршрутів експорту продукції.

Представники Dell заявили, що суворо дотримуються торгівельних правил і проводять власне розслідування. Корпорація Nvidia відмовилася від коментарів, а Supermicro поки не відповіла на запити журналістів.

Раніше CEO Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що швидке зростання популярності китайського стартапу DeepSeek не становить загрози для ШІ-галузі. За його словами, ринок невірно інтерпретував вплив цієї компанії на індустрію. Поява продукту R1 не зменшує попит на обчислювальні потужності, а, навпаки, сприяє ширшому впровадженню ШІ, вважає підприємець.

Крім того, Хуанг підтвердив, що вихід нових моделей «міркувань» спровокував підвищений попит на чипи компанії. У наступному кварталі компанія очікує дохід у розмірі $43 млрд. При цьому продажі в сегменті дата-центрів зросли на 16% порівняно з попереднім кварталом і досягли $115 млрд за рік.