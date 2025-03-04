Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Сінгапур заарештував підозрюваних у контрабанді чипів Nvidia в Китай

 

Влада Сінгапуру заарештувала трьох осіб - двох громадян країни й одного громадянина Китаю - за підозрою в контрабанді передових чипів Nvidia, за даними місцевих ЗМІ.

Звинувачення пов'язані з шахрайством під час постачання серверів Dell і Supermicro. Вони містили графічні процесори корпорації, які заборонені для постачання у КНР. Влада вважає, що підозрювані налагодили схему поставок таких товарів за межі офіційного пункту призначення в Малайзії.

Сінгапурські правоохоронці перевіряють, чи були заборонені до експорту чипи Nvidia таємно відправлені в інші країни, обходячи жорсткі обмеження, введені США. Ці заходи були спрямовані на обмеження доступу Китаю до технологій, пов'язаних зі штучним інтелектом і високопродуктивними обчисленнями.

Згідно з останнім річним звітом Nvidia, Сінгапур забезпечив 18% виторгу компанії за 2025 фінансовий рік. При цьому реальні поставки в країну, на думку аналітиків, склали менш як 2% від загального обсягу продажів. Це викликало питання щодо кінцевих маршрутів експорту продукції.

Представники Dell заявили, що суворо дотримуються торгівельних правил і проводять власне розслідування. Корпорація Nvidia відмовилася від коментарів, а Supermicro поки не відповіла на запити журналістів.

Раніше CEO Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що швидке зростання популярності китайського стартапу DeepSeek не становить загрози для ШІ-галузі. За його словами, ринок невірно інтерпретував вплив цієї компанії на індустрію. Поява продукту R1 не зменшує попит на обчислювальні потужності, а, навпаки, сприяє ширшому впровадженню ШІ, вважає підприємець.

Крім того, Хуанг підтвердив, що вихід нових моделей «міркувань» спровокував підвищений попит на чипи компанії. У наступному кварталі компанія очікує дохід у розмірі $43 млрд. При цьому продажі в сегменті дата-центрів зросли на 16% порівняно з попереднім кварталом і досягли $115 млрд за рік.
За матеріалами: incrypted.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5782
  0,0129
 0,03
EUR
 1
 43,8775
  0,3358
 0,77

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2581  0,00 0,00 41,8888  0,03 0,06
EUR 43,2788  0,18 0,42 44,0046  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5950  0,02 0,04 41,6050  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес