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Чехія перестала отримувати нафту трубопроводом «Дружба»
16:58 04.03.2025 |
Нафта з російського трубопроводу «Дружба» перестала надходити до Чехії.
Про це повідомив міністр промисловості та торгівлі Чехії Лукаш Влчек, передає Укрінформ із посиланням на Radio Prague International.
За його словами, дефіцит нафти для потреб країни не очікується. Він також зазначив, що у разі тривалого припинення поставок «Дружбою» Чехія може перейти на поставки через нафтопровід TAL+, який технічно готовий до цього. Компанія Orlen Unipetrol повідомила, що подасть заявку на отримання нафти із державних резервів.
Нафтозаводи продовжують виробництво попри призупинення постачання з «Дружби», поки що без обмежень, йдеться у повідомленні.
«Ми обізнані про ситуацію та займаємося її вирішенням. Нафтозаводи в Чехії добре підготовлені до цієї ситуації, і ми також маємо налагоджену систему державних матеріальних резервів, тому я знову хочу заспокоїти всіх, що для потреб домогосподарств і компаній нафти достатньо. Якщо постачання «Дружбою» не буде відновлено, ми перейдемо на постачання по TAL+, який вже технічно готовий», - сказав Влчек.
Причини перебоїв з нафтопостачанням не вказуються.
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