Трампа звинувачують у маніпуляціях із криптовалютами – вимагають розслідування

Головний економіст Euro Pacific Capital Пітер Шифф заявив, що Дональд Трамп організував масштабну схему на крипторинку - штучного завищення ціни на активи та виведення прибутку (Pump and Dump).

Про це повідомляє Incrypted.

На думку Шиффа, Конгрес США має негайно розслідувати дії експрезидента.

"Трамп брав участь у найбільшій криптовалютній змові всіх часів", - написав Шифф у соцмережі X. Він наголосив, що заяви політика про включення цифрових активів до стратегічного резерву США призвели до різких коливань цін.

Економіст вимагає відповіді на ключові питання: хто писав пости Трампа в Truth Social, хто знав про плани адміністрації заздалегідь і хто саме скуповував криптовалюту перед стрибками. Він також пропонує перевірити листування між членами сім'ї Трампа, його співробітниками та донорами кампанії, щоб з'ясувати, чи використовували вони інсайдерську інформацію.

Крипторинок миттєво відреагував на заяви Трампа. Біткоїн злетів до 95 000 дол, Ethereum - до 2443 дол (+13%), а XRP виріс на 25%, до 2,79 дол. Однак уже 3 березня відбувся обвал - на тлі введення нових тарифів США на імпорт біткоїн впав нижче 82 500 дол, що спричинило ліквідацію позицій на понад 1 млрд дол.