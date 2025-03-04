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Австрія і ОАЕ створюють одну з найбільших у світі компаній із виробництва пластмас
14:18 04.03.2025 |
У понеділок, 3 березня, австрійська нафтогазова компанія OMV та національна нафтова компанія Абу-Дабі (ADNOC) оголосили про об'єднання нафтохімічних активів, яке призведе до створення одного з найбільших виробників пластмас у світі. Про це вони оголосили на своїх сайтах.
Нове підприємство під назвою Borouge Group International об'єднає компанію Borealis (75% належить OMV, 25% - ADNOC) і Borouge (54% належить ADNOC, 36% - Borealis). Воно також придбає всі акції канадської компанії Nova Chemicals у Nova Chemicals Holding GmbH, "дочки" інвестфонду Mubadala з Абу-Дабі, за $13,4 млрд з урахуванням боргу.
"Об'єднання трьох висококласних бізнесів, які взаємодоповнюють один одного, створить четверту за величиною у світі групу з виробництва поліолефінів", - йдеться в заяві OMV. Поліолефіни (поліетилен, поліпропілен) - це найпоширеніший пластик у світі.
Вартість об'єднаної корпорації становитиме $60 млрд.
Спільне підприємство планується вивести на Абу-Дабійську фондову біржу з подальшим лістингом на Віденській фондовій біржі. Штаб-квартира Borouge Group буде розташована в Австрії.
Міноритаріям Borouge plc запропонують акції нової компанії, внаслідок чого акціонерна структура нової групи буде такою: по 46,94% у OMV та ADNOC, ще 6,12% - у міноритарних акціонерів.
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