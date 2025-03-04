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АНАЛІТИКА

Глобальний обсяг держзапозичень досягне рекордних $12,3 трлн цього року - S&P Global

 

Глобальний обсяг державних запозичень може сягнути рекордних $12,3 трлн у 2025 році на тлі підвищення видатків найбільших економік світу, зокрема на оборону, прогнозують експерти S&P Global Ratings.

Такий прогноз передбачає збільшення обсягу випуску держпаперів 138 країнами світу на 3% порівняно з минулим роком. Сукупний обсяг держоблігацій в обігу, який різко підскочив, зокрема, через пандемію COVID-19, сягне $76,9 трлн, що також є рекордним значенням, очікують у S&P Global.

Великі економіки зосереджуються на бюджетній політиці, щоб справлятися з тривалими кризами, внаслідок чого обсяги державного боргу збільшуються, зазначає керівник напряму суверенних рейтингів S&P Global Роберто Сайфон-Аревало.

Ситуацію погіршує підвищення витрат на обслуговування боргу, оскільки ставки держпаперів суттєво зросли після завершення провідними світовими ЦБ програм викупу активів, каже експерт.

Запозичувати кошти для фінансування витрат, що зростають, "було добре, коли ставки були такими, як до пандемії, проте зараз це набагато серйозніша проблема", додав він.

Згідно з прогнозом S&P Global, у США "великі бюджетні дефіцити, підвищення витрат на обслуговування боргу та суттєві потреби в рефінансуванні боргу" призведуть до збільшення випуску довгострокових держоблігацій до $4,9 трлн.

Експерти очікують, що дефіцит бюджету США залишиться вищим за 6% ВВП у 2026 році, зазначаючи, однак, що статус долара як глобальної резервної валюти забезпечить Вашингтону "суттєву гнучкість" у сфері держфінансів.

У Китаї, який витрачає великі суми на стимулювання економічної активності, обсяг довгострокових запозичень, як очікується, збільшиться на $370 млрд до $2,1 трлн.

Загалом, згідно з прогнозом S&P Global, глобальний обсяг запозичень досягне 70,2% світового ВВП. Показник зростає з 2022 року, але все ще нижчий за пік 2020 року - 73,8% ВВП.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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