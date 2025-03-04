Фінансові новини
- |
- 04.03.25
- |
- 13:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глобальний обсяг держзапозичень досягне рекордних $12,3 трлн цього року - S&P Global
12:18 04.03.2025 |
Глобальний обсяг державних запозичень може сягнути рекордних $12,3 трлн у 2025 році на тлі підвищення видатків найбільших економік світу, зокрема на оборону, прогнозують експерти S&P Global Ratings.
Такий прогноз передбачає збільшення обсягу випуску держпаперів 138 країнами світу на 3% порівняно з минулим роком. Сукупний обсяг держоблігацій в обігу, який різко підскочив, зокрема, через пандемію COVID-19, сягне $76,9 трлн, що також є рекордним значенням, очікують у S&P Global.
Великі економіки зосереджуються на бюджетній політиці, щоб справлятися з тривалими кризами, внаслідок чого обсяги державного боргу збільшуються, зазначає керівник напряму суверенних рейтингів S&P Global Роберто Сайфон-Аревало.
Ситуацію погіршує підвищення витрат на обслуговування боргу, оскільки ставки держпаперів суттєво зросли після завершення провідними світовими ЦБ програм викупу активів, каже експерт.
Запозичувати кошти для фінансування витрат, що зростають, "було добре, коли ставки були такими, як до пандемії, проте зараз це набагато серйозніша проблема", додав він.
Згідно з прогнозом S&P Global, у США "великі бюджетні дефіцити, підвищення витрат на обслуговування боргу та суттєві потреби в рефінансуванні боргу" призведуть до збільшення випуску довгострокових держоблігацій до $4,9 трлн.
Експерти очікують, що дефіцит бюджету США залишиться вищим за 6% ВВП у 2026 році, зазначаючи, однак, що статус долара як глобальної резервної валюти забезпечить Вашингтону "суттєву гнучкість" у сфері держфінансів.
У Китаї, який витрачає великі суми на стимулювання економічної активності, обсяг довгострокових запозичень, як очікується, збільшиться на $370 млрд до $2,1 трлн.
Загалом, згідно з прогнозом S&P Global, глобальний обсяг запозичень досягне 70,2% світового ВВП. Показник зростає з 2022 року, але все ще нижчий за пік 2020 року - 73,8% ВВП.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія представила план переозброєння ЄС і підтримки України на 800 млрд євро
ТОП-НОВИНИ
|Трамп призупинив всю військову допомогу Україні, повідомили у Білому домі
|Соратник Трампа повідомив про нову домовленість з Україною щодо угоди про надра
|Трамп розкритикував заяву Зеленського, що до кінця війни дуже – дуже далеко
|США призупинили кібероперації проти Росії - CNN
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна підтверджує готовність підписати угоду щодо мінералів з США і просить про гарантії безпеки – прем’єр
|Китай з 10 березня запровадить імпортні мита на низку с/г товарів зі США
|Єврокомісія представила план переозброєння ЄС і підтримки України на 800 млрд євро
|Глобальний обсяг держзапозичень досягне рекордних $12,3 трлн цього року - S&P Global
|Найбільший у світі виробник чипів TSMC хоче інвестувати $100 мільярдів у виробництво в США
|Туреччині вдалося збити інфляцію нижче за 40% вперше за два роки. Контролюють ціни на харчі
Бізнес
|OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»
|Amazon представила власний квантовий чип Ocelot
|Обвал акцій Ferrari: сім'я Аньєллі продає частку в автокомпанії на 3 млрд євро
|Huawei нарощує виробництво ШІ-чипів для досягнення технологічних цілей Китаю
|Instagram розглядає можливість випуску окремого додатка Reels на тлі невизначеного майбутнього TikTok — The Information
|Nokia стає другим найбільшим гравцем на світовому ринку оптоволокна. Потіснить Huawei
|Україна на третину збільшила імпорт легкових електромобілів: звідки завозять