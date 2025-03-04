Найбільший у світі виробник чипів TSMC хоче інвестувати $100 мільярдів у виробництво в США

Тайванська технологічна компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - найбільший у світі виробник мікросхем - оголосить про інвестиції в $100 млрд у сучасне виробництво в США для того, щоб уникнути можливих американських мит.

Про це пише Financial Times.

TSMC вже виділила $65 млрд на будівництво виробничих потужностей в Арізоні. Нові $100 млрд можуть стати окремим зобов'язанням або включати частину вже оголошених грошей.

Тиск на TSMC посилювався протягом кількох місяців після неодноразових звинувачень президента США Дональда Трампа в тому, що Тайвань "викрав" напівпровідниковий бізнес США.

Адміністрація Трампа активно просуває політику економічного націоналізму та погрожує митами на імпорт мікросхем. Це може сильно вплинути на економіку Тайваню, що залежить від експорту напівпровідників. Тайвань зі свого боку розглядає різні способи пом'якшити ситуацію, зокрема через закупівлю американської зброї.

Як пише видання, ці інвестиції знаменують подальше розширення присутності TSMC у США. Під час першого терміну Трампа група спочатку пообіцяла побудувати один виробничий завод з використанням п'ятинанометрової технології, але пізніше погодилася використовувати на цьому підприємстві більш просунуту 4-нм технологію.

Компанія також погодилася побудувати другий завод, що використовуватиме 2 нм до 2028 року, який, як очікується, буде найсучаснішим, і створити третій завод у США до кінця десятиліття.

Зараз TSMC займає понад 90% ринку виробництва найсучасніших мікросхем.

У січні цього року стало відомо, що США ще більше обмежать експорт чипів і технологій штучного інтелекту, щоб зберегти передові обчислювальні розробки для власних потреб і союзників, а також ускладнити доступ до них для Китаю.

Раніше повідомлялося, що США збираються ввести нові обмеження на поставки вдосконалених напівпровідникових мікросхем та інструментів для виготовлення чипів 140 компаніям Китаю з метою запобігання їх використанню на шкоду нацбезпеці США.

До того стало відомо, що експорт Тайваню в серпні досяг рекордних $44 млрд через попит на мікросхеми штучного інтелекту.

На початку вересня минулого року повідомлялося, що Китай витратив на обладнання для виробництва мікросхем за перше півріччя більше, ніж Південна Корея, Тайвань і США разом узяті.