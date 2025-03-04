Туреччині вдалося збити інфляцію нижче за 40% вперше за два роки. Контролюють ціни на харчі

Річна інфляція у Туреччині сповільнилася до 39% у лютому, і це найнижчий рівень із червня 2023 року. Про це пише видання Dailly Sabah із посиланням на дані турецького статистичного відомства TurkStat.

Інфляція у Туреччині знижується дев'ять місяців поспіль. Пік інфляції припав на травень минулого року - 75%.

Міністр торгівлі Омер Болат пояснив сповільнення суворими перевірками, які влада провела для боротьби з "ціновим шахрайством".

"Завдяки суворому контролю річний рівень інфляції на харчові продукти та безалкогольні напої знизився на 6,7 пункту порівняно з попереднім місяцем, досягнувши 35,11%, що є найнижчим показником за останні три роки", - цитує видання міністра.

Водночас у Туреччині і далі зростають ціни на освіту (на 94,9% у лютому у річному вираженні), житло (на 70,81%), енергоресурси (на 43,92%).

Очікується, що Центробанк Туреччини вже цього тижня вдруге за останні два роки знизить облікову ставку, враховуючи оптимістичні дані щодо інфляції. Востаннє Центробанк знижував ставку у грудні минулого року до 47,5%.