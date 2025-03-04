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AliExpress припинив продаж комп'ютерного комплектовання для росіян
11:53 04.03.2025 |
Російські користувачі AliExpress зіткнулися з несподіваними обмеженнями: найбільший міжнародний маркетплейс заборонив їм замовляти оперативну пам'ять DDR4 та DDR5, а також твердотільні накопичувачі (SSD) формату M.2. Про це повідомило російське видання Ferra.ru.
За даними журналістів, зазначені товари зникли з платформи ще 25 лютого, і наразі невідомо, коли їх знову можна буде замовити з Росії.
Першим на проблему звернув увагу російський блогер та оглядач бюджетних комп'ютерів Сергій Чорний. За його словами, російські користувачі зіткнулися з так званим тіньовим баном - обмеженням, яке не афішується, але робить певні товари недоступними для покупців.
Обмеження можуть бути пов'язані з посиленням санкційного контролю США. Вашингтон продовжує посилювати обмеження на постачання високотехнологічного обладнання до Росії, і, ймовірно, китайські виробники або сам AliExpress зіткнулися з тиском з боку американських регуляторів.
Ще однією можливою причиною може бути політика китайських банків. Через ризик вторинних санкцій з боку США вони періодично блокують платежі з Росії, що ускладнює оплату та купівлю певних категорій товарів.
Ще один варіант - тимчасові технічні проблеми або підготовка до масових знижок. Проте цей сценарій малоймовірний, оскільки блокування торкнулося лише певного комплектовання, а не всіх товарів з категорії комп'ютерної техніки.
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