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АНАЛІТИКА

Reuters: Honda відмовилася від виробництва гібрида Civic у Мексиці через загрозу мит США

 

Японська компанія Honda вирішила виробляти гібридний автомобіль Civic наступного покоління в американському штаті Індіана, а не в Мексиці, щоб уникнути потенційних мит на одну з найбільш продаваних моделей. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Крок Honda є першим конкретним заходом з боку великої автомобільної компанії для пристосування до запропонованих президентом США Дональдом Трампом мит у 25% на товари з Мексики та Канади.

За інформацією джерел агентства, Honda спочатку планувала виробляти Civic наступного покоління в Гуанахуато (Мексика). За словами одного з джерел, виробництво планували розпочати з листопада 2027 року.

Мексика була обрана тому, що все більші витрати ускладнювали виробництво автомобіля в Індіані та Канаді.

Тепер компанія планує виробляти нову модель Civic в Індіані з травня 2028 року з очікуваним річним обсягом близько 210 000 автомобілів.

За словами одного зі співрозмовників агентства, якщо виробництво в Індіані не відповідатиме попиту, Honda шукатиме можливості імпорту з країн, на які не поширюються мита.

Агентство наголошує, що випадок Honda підкреслює, наскільки потенційно руйнівними можуть бути американські мита для галузей, які не можуть кардинально змінити виробничі плани в короткостроковій перспективі.

Близько 40% автомобілів, які Honda продає в США, імпортуються з Мексики та Канади.

Крім того, компанія експортує близько 60 000 автомобілів, вироблених у США, до Мексики та Канади, а це означає, що якщо ці країни запровадять відповідні тарифи, Honda може зіткнутися з подальшим зростанням витрат.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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