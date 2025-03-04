У США друкуватимуть начиння для боєприпасів на 3D-принтері

Американська компанія Supernova Industries Corp з міста Остін (Техас) отримала контракт на 2 млн доларів від Американського центру виробництва та інновацій (ACMI). Метою проєкту є виробництво вибухівки та твердого ракетного палива методом 3D-друку.

Фахівці компанії розробили технологію Viscous Lithography Manufacturing (VLM), яка дозволяє друкувати матеріали з високою в'язкістю та складними формами. Вже зараз вони працюють із паливними сумішами APCP (на основі перхлорату амонію) та вибухівкою RDX (гексогеном).

За словами представників Supernova, цей метод може подолати обмеження традиційного виробництва боєприпасів, де вибухівку пресують або заливають у корпус. 3D-друк дозволяє створювати як бойове спорядження, так і самі корпуси боєприпасів.

Засновник компанії Роджер Антунес заявив, що технологія стане проривом у сфері адитивного виробництва та може змінити підхід до створення військових енергетичних матеріалів.