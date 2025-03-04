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Туреччина збільшить обсяг своїх газосховищ до 12 мільярдів кубометрів
10:57 04.03.2025 |
Туреччина за три роки збільшить обсяг своїх газових сховищ удвічі - з 5,8 млрд куб. м нині до 12 млрд куб. м у 2028 році.
Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарслан Байрактар, повідомляє Укрінформ з посиланням на TRT Haber.
«Зусилля щодо збільшення потужності сховищ тривають відповідно до мети підвищення безпеки енергопостачання... Ми маємо на меті досягти потужності сховищ приблизно до 12 млрд куб. м до 2028 року», - повідомив міністр.
За його словами, загальна ємність сховищ природного газу зараз становить 5,8 млрд куб. м: 4,6 млрд куб. м - у підземному сховищі природного газу Kuzey Marmara та 1,2 млрд куб. м - у підземному сховищі природного газу Tuz Gölü.
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