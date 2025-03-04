Маск назвав «абсурдно роздутим» штат Федрезерву

Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), назвав "абсурдно роздутим" штат Федеральної резервної системи (ФРС).

Це вже вдруге, коли Маск робить подібне зауваження. Уперше це було в грудні 2024 року.

Загальна кількість співробітників ради керівників ФРС, а також 12 регіональних резервних банків у США налічує близько 24 тис. осіб.

На відміну від багатьох гілок федерального уряду, Федрезерв не отримує коштів з бюджету, схваленого Конгресом. Він заробляє на власних операціях - головним чином, за рахунок відсотків за держпаперами, придбаними в межах операцій на відкритому ринку. Однак останніми роками американський ЦБ фіксує збитки через високі процентні витрати.

