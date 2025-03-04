Скорочення, які ініціювали Трамп і Маск, можуть загрожувати дослідженням у галузі ШІ — Bloomberg

Адміністрація Трампа звільнила низку співробітників Національного наукового фонду, які були відібрані за їхню експертизу в галузі штучного інтелекту. Це загрожує здатності агентства підтримувати ключові дослідження у сфері ШІ, повідомляє Bloomberg.

Один із постраждалих підрозділів NSF - Директорат з технологій, інновацій та партнерств - відігравав важливу роль у розподілі державних грантів, спрямованих на розвиток ШІ. Через звільнення багато експертних комісій було відкладено або скасовано, що призвело до затримки фінансування деяких проєктів у сфері штучного інтелекту.

Експерти з ШІ розкритикували останні скорочення адміністрації Трампа у сфері наукових грантів, особливо ті, які просувало Міністерство ефективності уряду на чолі з мільярдером Ілоном Маском.

У дописі на платформі X піонер ШІ та лауреат Нобелівської премії Джеффрі Гінтон закликав виключити Маска з Британського королівського товариства "через величезну шкоду, яку він завдає науковим інституціям у США".

Маск відповів на допис Гінтона, заявивши: "Я робитиму помилки, але намагатимуся їх виправляти".