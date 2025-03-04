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Скорочення, які ініціювали Трамп і Маск, можуть загрожувати дослідженням у галузі ШІ — Bloomberg
10:02 04.03.2025 |
Адміністрація Трампа звільнила низку співробітників Національного наукового фонду, які були відібрані за їхню експертизу в галузі штучного інтелекту. Це загрожує здатності агентства підтримувати ключові дослідження у сфері ШІ, повідомляє Bloomberg.
Один із постраждалих підрозділів NSF - Директорат з технологій, інновацій та партнерств - відігравав важливу роль у розподілі державних грантів, спрямованих на розвиток ШІ. Через звільнення багато експертних комісій було відкладено або скасовано, що призвело до затримки фінансування деяких проєктів у сфері штучного інтелекту.
Експерти з ШІ розкритикували останні скорочення адміністрації Трампа у сфері наукових грантів, особливо ті, які просувало Міністерство ефективності уряду на чолі з мільярдером Ілоном Маском.
У дописі на платформі X піонер ШІ та лауреат Нобелівської премії Джеффрі Гінтон закликав виключити Маска з Британського королівського товариства "через величезну шкоду, яку він завдає науковим інституціям у США".
Маск відповів на допис Гінтона, заявивши: "Я робитиму помилки, але намагатимуся їх виправляти".
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