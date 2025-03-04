Дрони атакували нафтопереробний завод у Сизрані

Ударні дрони в ніч на 4 березня атакували нафтопереробний завод у російській Сизрані Самарської області.

Про це повідомили російські телеграм-канали, зокрема, Baza і SHOT.

Про атаку на підприємство стало відомо близько першої години ночі за київським часом.

Відео у соцмережах свідчать, що внаслідок атаки на підприємстві почалося загоряння.

Місцеві жителі розповіли, що вони чули вибухи над заводом та публікували кадри пожежі, яка спалахнула після влучань.

Загалом очевидці чули від 3 до 5 гучних вибухів і бачили кілька яскравих спалахів в районі нафтоперебного заводу.

На відео чути постріли зі стрілецької зброї, якою росіяни намагалися збити дрони.

Зранку губнатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку ударних дронів на підприємство в Сизрані, без уточнення назви, і заявив, що протиповітряна оборона нібито збила безпілотники.

Попередній удар дронів по цьому російському нафтопереробному заводі відбувся в ніч на 19 лютого.

Тоді також відбулося загоряння, яке продовжилося і вранці. За даними Astra, безпілотник поцілив в установку первинної переробки нафти (АВТ-6), де вогонь поширився на 30 квадратних метрів. Роботи на об'єкті тимчасово було припинено.

Також Сизранський НПЗ був уражений 16 березня 2024 року, що також призвело до пожежі на установці з переробки нафтопродуктів. Площа займання тоді становила близько 500 квадратних метрів.

НПЗ

Нафтопереробний завод «Роснефть» у Сизрані. Фото: Google Maps

Нафтопереробний завод у місті Сизрань є частиною ПАТ НК «Роснефть». Завод було введено в експлуатацію у 1942 році. Його потужність становить 8,9 мільйона тонн нафти на рік, а продукція включає бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та бітум. Він розташований за 700 км від державного кордону України.



