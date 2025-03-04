Трюдо пообіцяв негайну дзеркальну відповідь на американські мита

У разі запровадження Штатами мита у 25% на імпорт Канада негайно відповість тарифами на широкий перелік американської продукції.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Якщо США дійсно введуть сьогодні вночі мита, Канада у відповідь запровадить 25% тарифи на американські товари вартістю 155 млрд дол", - заявив він.

За словами глави уряду, мита будуть негайно накладені на американські товари, вартістю 30 млрд дол, а через 21 день - на решту 125 млрд дол.

"Наші мита діятимуть, поки США не скасують свої торговельні дії. Якщо цього не трапиться, ми активно обговорюємо з провінціями та територіями кілька нефіскальних кроків", - пояснив премʼєр Канади.

Він наголосив, що закликає адміністрацію США переглянути свою позицію стосовно мит. "Канада твердо налаштована відстоювати свою економіку, робочі місця й робітників, а також боротися за справедливі домовленості", - підсумував Трюдо.

Як повідомлялося, Дональд Трамп анонсував запровадження з вівторка 25% мит на більшість товарів, які імпортуються до США з Канади й Мексики. За його словами, ці країни не мають шансів на угоду в останню хвилину, аби це зупинити.