Фінансові новини
- |
- 04.03.25
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: У Пентагоні заперечують згортання наступальних кібероперацій проти Росії
08:58 04.03.2025 |
У Пентагоні заперечують повідомлення у ЗМІ про те, що новий міністр оборони Піт Гегсет розпорядився зупинити наступальні кібероперації проти Росії.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваного високопосадовця, пише "Європейська правда".
Співрозмовник, що коментував на умовах анонімності, стверджує, що Гегсет не скасовував та не відкладав ніяких операцій, спрямованих проти "зловмисних російських цілей", та що ніяких команд про паузу чи подібних не надходило.
Видання з кібербезпеки The Record у п'ятницю повідомило, що Гегсет наказав Кіберкомандуванню США, підрозділу у структурі Пентагону, відмовитися від планування наступальних кібероперацій проти Росії. Незабаром це повідомлення було підтверджено іншими виданнями.
Після того низка демократів висловили обурення, зокрема лідер меншості у Сенаті Чак Шумер, який заявив, що адміністрація Трампа дає Москві "вільний пропуск", у той час як російські кібератаки проти американської критичної інфраструктури не припинялись.
Також неофіційно стало відомо, що Трамп призупинив постачання Україні військової допомоги, у тому числі тієї, що мала надійти ще за рішеннями адміністрації Байдена.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія представила план переозброєння ЄС і підтримки України на 800 млрд євро
ТОП-НОВИНИ
|Трамп призупинив всю військову допомогу Україні, повідомили у Білому домі
|Соратник Трампа повідомив про нову домовленість з Україною щодо угоди про надра
|Трамп розкритикував заяву Зеленського, що до кінця війни дуже – дуже далеко
|США призупинили кібероперації проти Росії - CNN
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна підтверджує готовність підписати угоду щодо мінералів з США і просить про гарантії безпеки – прем’єр
|Китай з 10 березня запровадить імпортні мита на низку с/г товарів зі США
|Єврокомісія представила план переозброєння ЄС і підтримки України на 800 млрд євро
|Глобальний обсяг держзапозичень досягне рекордних $12,3 трлн цього року - S&P Global
|Найбільший у світі виробник чипів TSMC хоче інвестувати $100 мільярдів у виробництво в США
|Туреччині вдалося збити інфляцію нижче за 40% вперше за два роки. Контролюють ціни на харчі
Бізнес
|OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»
|Amazon представила власний квантовий чип Ocelot
|Обвал акцій Ferrari: сім'я Аньєллі продає частку в автокомпанії на 3 млрд євро
|Huawei нарощує виробництво ШІ-чипів для досягнення технологічних цілей Китаю
|Instagram розглядає можливість випуску окремого додатка Reels на тлі невизначеного майбутнього TikTok — The Information
|Nokia стає другим найбільшим гравцем на світовому ринку оптоволокна. Потіснить Huawei
|Україна на третину збільшила імпорт легкових електромобілів: звідки завозять