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Трамп видав указ про підвищення мита на імпорт з Китаю до 20%
08:56 04.03.2025 |
Президент США підписав указ про підвищення з 10% до 20% митних тарифів на імпорт товарів з Китаю.
Текст указу оприлюднений на офіційній сторінці Білого дому, передає Укрінформ.
«На визнання того факту, що КНР не вжила належних заходів для послаблення кризи нелегального поширення наркотиків, до розділу 2(a) Указу № 14195 вносяться зміни, згідно з якими вилучаються слова «10 відсотків» та замість них вставляються «20 відсотків», - йдеться в указі.
Таким чином, Дональд Трамп подвоїв тарифне навантаження на Китай, підвищивши мита до 20%.
Як очікується, з китайського боку будуть запроваджені контрзаходи, котрі теж зашкодять обом найбільшим економікам світу та позначаться на глобальній торгівлі.
Після того, як Трамп запровадив 10% тарифів на китайські товари, Пекін відповів 15-відсотковим митом на імпорт американського вугілля, зрідженого газу, сільськогосподарського обладнання та інших товарів. Крім того, Китай обмежив експорт корисних копалин, які використовуються для виробництва високотехнологічної продукції.
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