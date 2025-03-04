Трамп видав указ про підвищення мита на імпорт з Китаю до 20%

Президент США підписав указ про підвищення з 10% до 20% митних тарифів на імпорт товарів з Китаю.

Текст указу оприлюднений на офіційній сторінці Білого дому, передає Укрінформ.

«На визнання того факту, що КНР не вжила належних заходів для послаблення кризи нелегального поширення наркотиків, до розділу 2(a) Указу № 14195 вносяться зміни, згідно з якими вилучаються слова «10 відсотків» та замість них вставляються «20 відсотків», - йдеться в указі.

Таким чином, Дональд Трамп подвоїв тарифне навантаження на Китай, підвищивши мита до 20%.

Як очікується, з китайського боку будуть запроваджені контрзаходи, котрі теж зашкодять обом найбільшим економікам світу та позначаться на глобальній торгівлі.

Після того, як Трамп запровадив 10% тарифів на китайські товари, Пекін відповів 15-відсотковим митом на імпорт американського вугілля, зрідженого газу, сільськогосподарського обладнання та інших товарів. Крім того, Китай обмежив експорт корисних копалин, які використовуються для виробництва високотехнологічної продукції.