Фінансові новини
- |
- 04.03.25
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп підтвердив, що митні тарифи проти Канади й Мексики набувають чинності
08:51 04.03.2025 |
Президент США оголосив, що нові митні тарифи на імпорт товарів з Канади й Мексики набудуть чинності вранці 4 березня, і ці країни не матимуть шансів на угоду в останню хвилину, аби це зупинити.
З такою заявою Дональд Трамп виступив перед журналістами в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Тарифи, як ви знаєте, всі визначені. Вони набувають чинності завтра (у вівторок - Ред.)», - сказав глава Білого дому у відповідь на запитання щодо намірів ввести нові мита проти імпорту з Канади й Мексики.
Як повідомляв Укрінформ, Трамп одразу після інавгурації звинуватив Канаду й Мексику в тому, що ці країни не перешкоджають потокам фентанілу до Сполучених Штатів з Китаю. Він планував запровадити 25% мита на товари із сусідніх країн ще 4 лютого, однак після розмов із главами держав заявив, що дасть їм місяць на те, аби припинити наркотрафік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія представила план переозброєння ЄС і підтримки України на 800 млрд євро
ТОП-НОВИНИ
|Трамп призупинив всю військову допомогу Україні, повідомили у Білому домі
|Соратник Трампа повідомив про нову домовленість з Україною щодо угоди про надра
|Трамп розкритикував заяву Зеленського, що до кінця війни дуже – дуже далеко
|США призупинили кібероперації проти Росії - CNN
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна підтверджує готовність підписати угоду щодо мінералів з США і просить про гарантії безпеки – прем’єр
|Китай з 10 березня запровадить імпортні мита на низку с/г товарів зі США
|Єврокомісія представила план переозброєння ЄС і підтримки України на 800 млрд євро
|Глобальний обсяг держзапозичень досягне рекордних $12,3 трлн цього року - S&P Global
|Найбільший у світі виробник чипів TSMC хоче інвестувати $100 мільярдів у виробництво в США
|Туреччині вдалося збити інфляцію нижче за 40% вперше за два роки. Контролюють ціни на харчі
Бізнес
|OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»
|Amazon представила власний квантовий чип Ocelot
|Обвал акцій Ferrari: сім'я Аньєллі продає частку в автокомпанії на 3 млрд євро
|Huawei нарощує виробництво ШІ-чипів для досягнення технологічних цілей Китаю
|Instagram розглядає можливість випуску окремого додатка Reels на тлі невизначеного майбутнього TikTok — The Information
|Nokia стає другим найбільшим гравцем на світовому ринку оптоволокна. Потіснить Huawei
|Україна на третину збільшила імпорт легкових електромобілів: звідки завозять