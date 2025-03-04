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АНАЛІТИКА

Трамп підтвердив, що митні тарифи проти Канади й Мексики набувають чинності

 

Президент США оголосив, що нові митні тарифи на імпорт товарів з Канади й Мексики набудуть чинності вранці 4 березня, і ці країни не матимуть шансів на угоду в останню хвилину, аби це зупинити.

З такою заявою Дональд Трамп виступив перед журналістами в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Тарифи, як ви знаєте, всі визначені. Вони набувають чинності завтра (у вівторок - Ред.)», - сказав глава Білого дому у відповідь на запитання щодо намірів ввести нові мита проти імпорту з Канади й Мексики.

Як повідомляв Укрінформ, Трамп одразу після інавгурації звинуватив Канаду й Мексику в тому, що ці країни не перешкоджають потокам фентанілу до Сполучених Штатів з Китаю. Він планував запровадити 25% мита на товари із сусідніх країн ще 4 лютого, однак після розмов із главами держав заявив, що дасть їм місяць на те, аби припинити наркотрафік.
 

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