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АНАЛІТИКА

Reuters: Білий дім готує план потенційного послаблення санкцій проти Росії

 

Сполучені Штати розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії на тлі зусиль Дональда Трампа відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні.

Про це повідомили агентству Reuters американський посадовець і ще одна особа, знайома з цим питанням, пише "Європейська правда".

Білий дім попросив Державний департамент і Міністерство фінансів підготувати список санкцій, які можуть бути пом'якшені. Цей список попросили підготувати для обговорення американськими посадовцями з російською стороною в рамках широких переговорів адміністрації США про поліпшення дипломатичних і економічних відносин, повідомили джерела.

Санкційні відомства зараз готують пропозиції щодо зняття санкцій з окремих юридичних і фізичних осіб, в тому числі деяких російських олігархів, за словами співрозмовників агентства.

Конкретний запит Білого дому на такий документ в останні дні підкреслює готовність Трампа і його радників послабити російські санкції в рамках потенційної угоди з Москвою.

Наразі не зрозуміло, чого саме Вашингтон може вимагати від РФ в обмін на послаблення санкцій.

Білий дім попросив посадовців Державного департаменту та Міністерства фінансів розробити можливий план пом'якшення санкцій до того, як Трамп минулого тижня продовжив надзвичайний стан через ситуацію в Україні, повідомляють американські джерела.

Надзвичайний стан накладає санкції на певні активи та осіб, що причетні до війни Росії. Ці заходи, запроваджені адміністрацією тодішнього президента Барака Обами, діють з березня 2014 року, коли Росія анексувала український Крим.

У січні Трамп погрожував посилити санкції проти Росії, якщо Путін не захоче вести переговори про припинення війни в Україні. Але нещодавно представники адміністрації Трампа відкрито визнали можливість послаблення санкцій проти Москви.

Міністр фінансів Скотт Бессент в інтерв'ю Bloomberg Television від 20 лютого заявив, що Росія може отримати економічні послаблення - залежно від того, як вона підійде до переговорів у найближчі тижні.

Ключові теги: США, Росія
 

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