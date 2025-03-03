Трамп звинуватив Європу: Витратили на російську нафту і газ більше, ніж на захист України

Президент США Дональд Трамп розкритикував Європу, заявивши, що вона витратила на закупівлю нафти та газу з Росії більше грошей, аніж на захист України. Такий допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

"Європа витратила більше грошей, купуючи російську нафту і газ, ніж вони витратили на захист України - ЗНАЧНО!" - написав він.

За даними організації Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), з лютого 2022 року країни-члени ЄС заплатили 205,7 млрд євро за російські енергоносії. Водночас фахівці фіксують скорочення таких закупівель.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Європа та партнери витратили $100 млрд на допомогу Україні, у таку ж суму він оцінив підтримку від Штатів.



