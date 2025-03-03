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АНАЛІТИКА

Трамп оголосив про плани ввести мита на агроімпорт до США

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять мита на імпортовану сільськогосподарську продукцію з 2 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, його цитує Bloomberg.

Трамп заявив, що великим фермерам Сполучених Штатів треба підготуватися почати виробляти "багато сільськогосподарської продукції" для продажу всередині США.

"Мита на зовнішню продукцію почнуть діяти 2 квітня. Веселіться!" - повідомив глава Білого дому.

Президент не надав більш детальної інформації про те, які саме продукти будуть обкладені митами, і чи будуть якісь винятки.

Також незрозуміло, чи є його план частиною раніше оголошених зусиль щодо запровадження так званих "взаємних" тарифів майже щодо всіх торговельних партнерів США.

Трамп вже запровадив 25-відсоткові мита на весь імпорт сталі та алюмінію і заявив, що також запровадить мита на широкий спектр галузей, включаючи автомобілі, фармацевтику, напівпровідники, пиломатеріали та мідь.

Все це, за його словами, є спробою захистити американську промисловість і стимулювати американське виробництво.

Ключові теги: США
 

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