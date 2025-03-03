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Казахстан збільшив видобуток нафти до рекорду в лютому
18:12 03.03.2025 |
Казахстан збільшив видобуток сирої нафти і газового конденсату в лютому на 13% в порівнянні з січнем до рекордних 2,12 млн барелів на добу.
Про це повідомляє Reuters.
За винятком газового конденсату, різновиду легкої нафти, видобуток сирої нафти підскочив минулого місяця на 15,5% з січня до 1,83 млн барелів на добу.
Казахстан постійно перевищує свою квоту на видобуток у 1,468 млн барелів на добу в рамках угоди про обмеження видобутку, укладеної Організацією країн-експортерів нафти та їхніми союзниками, включаючи Росію - відомими як ОПЕК+.
Минулого місяця видобуток на родовищі Тенгіз збільшився до 904 000 барелів на добу з 640 000 барелів на добу в січні після завершення технічного обслуговування і завдяки програмі розширення.
Видобуток також збільшився, попри атаку безпілотника минулого місяця на насосну станцію на російській ділянці Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який експортує близько 80% казахстанської нафти.
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