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АНАЛІТИКА

Індекс ISM Manufacturing у лютому знизився сильніше, ніж очікувалося

 

Індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing) у лютому знизився до 50,3 пункту порівняно з 50,9 пункту місяцем раніше, говориться в повідомленні Інституту управління поставками (ISM).

Аналітики в середньому очікували зменшення показника до 50,5 пункту, за даними Trading Economics.

Значення індексу вище 50 пунктів свідчить про посилення ділової активності у виробничому секторі, нижче - про її ослаблення.

ISM Manufacturing залишається вище цього значення другий місяць поспіль. До цього, він тримався нижче 50 пунктів протягом 26 місяців.

Підіндекс нових замовлень у лютому зменшився до 48,6 пункту з січневих 55,1 пункту, опустившись нижче позначки в 50 пунктів уперше за чотири місяці. Індикатор обсягів виробництва зменшився до 50,7 пункту з 52,5 пункту в січні, зайнятості - до 47,6 пункту з 50,3 пункту.

Підіндекс цін виробників підскочив до 62,4 пункту з січневих 54,9 пункту, досягнувши максимуму з червня 2022 року.

Тим часом значення індексу менеджерів із закупівель (PMI) у промисловому секторі, що розраховується S&P Global, у лютому збільшилося до 52,7 пункту порівняно з 51,2 пункту місяцем раніше, свідчать опубліковані в понеділок остаточні дані. Попередні дані зазначали на більш помірному підвищенні індикатора - до 51,6 пункту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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