Фінансові новини
- |
- 03.03.25
- |
- 20:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індекс ISM Manufacturing у лютому знизився сильніше, ніж очікувалося
18:08 03.03.2025 |
Індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing) у лютому знизився до 50,3 пункту порівняно з 50,9 пункту місяцем раніше, говориться в повідомленні Інституту управління поставками (ISM).
Аналітики в середньому очікували зменшення показника до 50,5 пункту, за даними Trading Economics.
Значення індексу вище 50 пунктів свідчить про посилення ділової активності у виробничому секторі, нижче - про її ослаблення.
ISM Manufacturing залишається вище цього значення другий місяць поспіль. До цього, він тримався нижче 50 пунктів протягом 26 місяців.
Підіндекс нових замовлень у лютому зменшився до 48,6 пункту з січневих 55,1 пункту, опустившись нижче позначки в 50 пунктів уперше за чотири місяці. Індикатор обсягів виробництва зменшився до 50,7 пункту з 52,5 пункту в січні, зайнятості - до 47,6 пункту з 50,3 пункту.
Підіндекс цін виробників підскочив до 62,4 пункту з січневих 54,9 пункту, досягнувши максимуму з червня 2022 року.
Тим часом значення індексу менеджерів із закупівель (PMI) у промисловому секторі, що розраховується S&P Global, у лютому збільшилося до 52,7 пункту порівняно з 51,2 пункту місяцем раніше, свідчать опубліковані в понеділок остаточні дані. Попередні дані зазначали на більш помірному підвищенні індикатора - до 51,6 пункту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США призупинили кібероперації проти Росії - CNN
ТОП-НОВИНИ
|NYT: Трамп обговорить призупинення або скасування військової допомоги Україні
|Україна готова підписати угоду з США, якщо будуть готові обидві сторони – Зеленський
|Макрон і Стармер виступили з ідеєю «часткового перемир'я» для України й РФ на місяць
|План миру для України від Європи. Про що домовилися на саміті в Лондоні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Казахстан збільшив видобуток нафти до рекорду в лютому
|Індекс ISM Manufacturing у лютому знизився сильніше, ніж очікувалося
|В Австрії сформували уряд: канцлером став Крістіан Штокер
|У Білому домі розповіли, яких кроків чекають від Зеленського після перепалки з Трампом
|Король Британії прийняв Трюдо на приватній аудієнції
|Мерц вважає, що скандал у Білому домі був навмисною ескалацією
Бізнес
|Обвал акцій Ferrari: сім'я Аньєллі продає частку в автокомпанії на 3 млрд євро
|Huawei нарощує виробництво ШІ-чипів для досягнення технологічних цілей Китаю
|Instagram розглядає можливість випуску окремого додатка Reels на тлі невизначеного майбутнього TikTok — The Information
|Nokia стає другим найбільшим гравцем на світовому ринку оптоволокна. Потіснить Huawei
|Україна на третину збільшила імпорт легкових електромобілів: звідки завозять
|Вчені у США створили батарею, яка перетворює ядерні відходи на електрику
|Samsung створила перший мобільний чип для захисту від квантових загроз