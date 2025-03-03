В Австрії сформували уряд: канцлером став Крістіан Штокер

Лідер консервативної Австрійської народної партії (АНП) Крістіан Штокер (Christian Stocker) вступив на посаду канцлера країни у понеділок, 3 березня. Таким чином, від дня виборів до австрійського парламенту до формування нового уряду пройшло близько п'яти місяців.

"Те, що триває довго, зрештою стає добрим", - заявив президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) на церемонії складання присяги в його резиденції - імператорському палаці Гофбург у Відні.

У складі кабінету, який очолює Штоккер, крім АНП, - Соціал-демократична партія Австрії (СДПА), а також партія "Нова Австрія та Ліберальний форум" (NEOS). Це перша правляча коаліція у складі трьох партій в історії Австрії.

Всього 3 березня присягу склали 13 міністрів та сім статс-секретарів. Це рекордна кількість урядовців, вказує агенція Reuters. Досі обов'язки федерального канцлера Австрії тимчасово виконував міністр закордонних справ Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg).

Тривалі переговори щодо створення уряду після перемоги правопопулістів

На виборах до парламенту Австрії наприкінці вересня 2024 року перемогу здобула правопопулістська Австрійська партія свободи (АПС), яка набрала 28,8 відсотка голосів. АНП посіла друге місце з 26,3 відсотками, соціал-демократи здобули 21,1 відсотка голосів, партія NEOS - трохи більше дев'яти відсотків.

На початку січня 2025 року переговори про створення в Австрії коаліції без АПС, тобто у складі АНП, СДПА та NEOS провалилися. Після цього завдання сформувати уряд було покладено на лідера правопопулістської АПС Герберта Кікля (Herbert Kickl).

12 лютого його партія повідомила, що Кікль "відмовився від повноважень щодо формування уряду". У зриві переговорів в АПС звинуватили свого потенційного партнера щодо правлячої коаліції - "Австрійську народну партію", яка, за словами АПС, "не була готова піти на рішучі компроміси".

22 лютого АНП, СДПА та NEOS відновили коаліційні переговори.