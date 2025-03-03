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Король Британії прийняв Трюдо на приватній аудієнції
17:49 03.03.2025 |
Король Великої Британії Чарльз III тепло прийняв прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в понеділок, коли вони зустрілися на приватній аудієнції в королівській резиденції Сандрінгем.
Про це повідомило агентство AP, пише "Європейська правда".
Королівські посадовці не надали подробиць про приватні переговори Чарльза та Трюдо, але вважається, що вони обговорювали погрози президента США Дональда Трампа зробити Канаду 51-м штатом.
Трюдо заявив у неділю, що обговорить з Чарльзом, який офіційно є главою Канади, що входить до Співдружності націй колишніх британських колоній, питання, важливі для канадців. Трюдо сказав, що "зараз для канадців немає нічого важливішого, ніж відстоювання нашого суверенітету і нашої незалежності як нації".
Короля критикували в Канаді за те, що він мовчав про погрози Трампа анексувати країну. Хоча антикоролівський рух у Канаді невеликий, мовчання монарха щодо погроз Трампа викликало дискусію в останні дні.
Колишній прем'єр-міністр Альберти Джейсон Кенні сказав, що "канадці розчаровані тим, що король Чарльз не прокоментував" погрози Трампа.
"Уряд Канади повинен попросити главу держави підкреслити канадський суверенітет", - написав Кенні в соціальній мережі X.
Зустріч Трюдо з королем відбулася після того, як Чарльз зустрівся в неділю з президентом України Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати солідарність з Україною після того, як Трамп накинувся на Зеленського в Овальному кабінеті.
Минулого тижня прем'єр Британії Кір Стармер запросив Трампа приїхати до Великої Британії з державним візитом, зазначивши, що це "безпрецедентна" честь, оскільки Трамп вже був удостоєний королівського прийому королевою Єлизаветою II.
Стармер також відкинув заклики скасувати пропозицію про державний візит Трампа після скандалу в Білому домі.
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