Мерц вважає, що скандал у Білому домі був навмисною ескалацією

Голова німецької партії ХДС та майбутній канцлер Фрідріх Мерц висловив підозру, що скандал під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому був навмисно спричинений американською стороною.

Про це Мерц заявив у понеділок в Берліні, пише "Європейська правда".

Мерц сказав, що кілька разів переглянув кадри зустрічі Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті.

"На мою думку, на цій зустрічі в Овальному кабінеті не було спонтанної реакції на висловлювання Зеленського, а, очевидно, відбулася продумана ескалація. Зазвичай такі зустрічі з пресою тривають лише кілька хвилин. У п'ятницю все було інакше", - зазначив Мерц.

Він зауважив, що "був досить здивований, у тому числі і взаємним тоном діалогу".

Зіткнення між Зеленським і президентом США Дональдом Трампом вписується в нинішню поведінку уряду США, сказав Мерц.

"У низці подій останніх тижнів і місяців простежується певна послідовність, включаючи появу американської делегації в Мюнхені на конференції з безпеки, і її ми зараз спостерігаємо з Вашингтона", - зазначив він.

На думку Мерца, це тривожний сигнал для європейців та їхніх оборонних можливостей.

"Я за те, щоб підготуватися до того, що в найближчі роки і десятиліття нам доведеться робити набагато, набагато більше для власної безпеки", - сказав Мерц.

Водночас він наголосив, що виступає за те, щоб "зробити все можливе, щоб утримати американців в Європі". Мерц додав, що, на його думку, США також зацікавлені в цьому.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п'ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".