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Швейцарський центробанк минулого року отримав рекордний прибуток
17:29 03.03.2025 |
Національний банк Швейцарії (SNB) у 2024 році отримав рекордний прибуток - 80,7 млрд швейцарських франків (89,5 млрд дол).
Про це пише Reuters.
Центральний банк пояснив це зростання високими цінами на золото, сильним доларом і активним фондовим ринком.
Прибуток за 2024 рік перевищує попередній рекорд у 54 млрд франків, зафіксований у 2017 році. SNB не лише компенсував збитки у 3,2 млрд франків за 2023 рік, а й перевершив власні січневі прогнози щодо прибутку в 80 млрд франків.
Основну частину доходу - 67,3 млрд франків - банк отримав від іноземних акцій та облігацій. Ще 21,2 млрд франків принесла переоцінка золота. Завдяки цьому SNB вперше з 2021 року зможе виплатити дивіденди уряду та акціонерам.
"Ми очікуємо виплату 15 франків на акцію та розподіл прибутку між федеральним урядом і кантонами на суму 3 млрд франків", - заявили у SNB. За їхніми даними, третина цієї суми надійде центральному уряду, а дві третини отримають кантони.
Втім, перспективи на 2025 рік залишаються невизначеними. "Ще зарано говорити, як працюватиме SNB наступного року, адже багато залежатиме від політики нової адміністрації США", - зазначив економіст UBS Алессандро Бі.
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