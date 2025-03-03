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АНАЛІТИКА

Швейцарський центробанк минулого року отримав рекордний прибуток

 

Національний банк Швейцарії (SNB) у 2024 році отримав рекордний прибуток - 80,7 млрд швейцарських франків (89,5 млрд дол).

Про це пише Reuters.

Центральний банк пояснив це зростання високими цінами на золото, сильним доларом і активним фондовим ринком.

Прибуток за 2024 рік перевищує попередній рекорд у 54 млрд франків, зафіксований у 2017 році. SNB не лише компенсував збитки у 3,2 млрд франків за 2023 рік, а й перевершив власні січневі прогнози щодо прибутку в 80 млрд франків.

Основну частину доходу - 67,3 млрд франків - банк отримав від іноземних акцій та облігацій. Ще 21,2 млрд франків принесла переоцінка золота. Завдяки цьому SNB вперше з 2021 року зможе виплатити дивіденди уряду та акціонерам.

"Ми очікуємо виплату 15 франків на акцію та розподіл прибутку між федеральним урядом і кантонами на суму 3 млрд франків", - заявили у SNB. За їхніми даними, третина цієї суми надійде центральному уряду, а дві третини отримають кантони.

Втім, перспективи на 2025 рік залишаються невизначеними. "Ще зарано говорити, як працюватиме SNB наступного року, адже багато залежатиме від політики нової адміністрації США", - зазначив економіст UBS Алессандро Бі.
За матеріалами: Економічна правда
 

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