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ЄС дасть автовиробникам додатково три роки для зниження викидів
16:48 03.03.2025 |
Євросоюз надасть автовиробникам додаткові три роки для досягнення цільових показників зниження викидів CO2, встановлених на 2025 рік.
Єврокомісія (ЄК) внесе відповідну пропозицію пізніше цього місяця, заявила її голова Урсула фон дер Ляєн.
"Цілі залишаються тими самими, компаніям доведеться виконати їх", - йдеться в заяві фон дер Ляєн, опублікованій на сайті ЄК.
"Це забезпечить галузі більше простору для маневру і більше ясності, причому без зміни узгоджених цільових показників. Я впевнена, що така цілеспрямована поправка може бути швидко узгоджена Європарламентом і Єврорадою", - сказала голова ЄК.
Багато автовиробників заявляли про необхідність перенесення термінів досягнення цільових показників викидів CO2, оскільки ослаблення попиту на електромобілі ускладнило їх виконання, у зв'язку з чим компанії могли зіткнутися з мільярдними штрафами.
Тим часом деякі представники сектору, наприклад, Volvo AB, закликали ЄК зберегти колишні терміни, щоб забезпечити нормативну визначеність для бізнесу, який активно інвестував у нові технології для виконання цілей до 2025 року.
Європейський регулятор також має намір вжити заходів для стимулювання розвитку інновацій у сфері автономного водіння та інших автомобільних технологій. Крім того, ЄК розглядає можливість надання прямої допомоги європейським виробникам акумуляторів, прагнучи забезпечити стійкість і гнучкість ланцюжків поставок в автомобільному секторі, заявила фон дер Ляєн.
Котирування акцій європейських автовиробників підскочили на заявах глави ЄК. Папери Volkswagen AG додають у ціні 4%, Mercedes-Benz Group і BMW - на 2,6%, Renault SA - на 3,7%.
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