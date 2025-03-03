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АНАЛІТИКА

Європейські акції оборонного сектору різко зросли

 

Європейські акції оборонного сектору різко зросли на тлі зустрічі політичних лідерів регіону, які підтвердили підтримку України і домовились про збільшення оборонних можливостей ЄС. Про це інформує Bloomberg.

Станом на 9:06 ранку в Парижі індекс Stoxx Europe 600 піднявся на 0,1%, при цьому акції оборонних компаній демонстрували значне зростання. Rheinmetall AG додала 8,9%, Saab AB піднялася на 11%, а Dassault Aviation SA зросла на 15%. Індекс оборонних акцій від Goldman Sachs Group Inc. збільшився на 16% - до нового рекорду, а з початку року він уже зріс на 63%.

Очікування зростання військових витрат у Європі призвели до стрімкого підйому акцій компаній, що працюють у цьому секторі. Так, Rheinmetall, один із найбільших постачальників військової техніки для сухопутних військ у Європі, з початку року зріс на 67% і більш ніж на 800% з моменту початку війни три роки тому.

За словами Венсана Жювенса, глобального ринкового стратега JPMorgan Asset Management, оборонні витрати в Європі зростатимуть у найближчі роки. Навіть якщо мир в Україні можливий уже в 2025 році, останні дипломатичні суперечки між союзниками не дають гарантій стабільності.

"Є широкий консенсус, що Європі потрібно взяти свою безпеку у власні руки. А це означає подальше збільшення військових витрат", - підкреслив він.

Європейські ринки акцій цього року демонструють випереджаюче зростання порівняно з США. У лютому Stoxx Europe 600 випередив S&P 500 на 10 процентних пунктів за останні три місяці. Перспектива миру в Україні є одним із ключових чинників цієї тенденції.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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