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«Tesla Takedown»: США прокотилася хвиля протестів проти Маска
14:30 03.03.2025 |
У суботу демонстранти зібралися біля магазинів Tesla по всій території США, щоб висловити протест проти генерального директора автовиробника, мільярдера Ілона Маска (Elon Musk), і його прагнення скоротити державні витрати в інтересах президента Дональда Трампа (Donald Trump). Демонстрації є частиною зростаючої реакції в Північній Америці та Європі на деструктивну роль Маска у Вашингтоні.
Жителі США протестували проти Маска під гаслом "Tesla Takedown". Як зазначає AP, на сайті цього руху в суботу було перераховано понад 50 демонстрацій. Наймасовіші акції відбулися в Нью-Йорку, Бостоні, Шарлотті та Пало-Альто. Ще більше акцій заплановано на березень у США, Великій Британії, Іспанії та Португалії.
Деякі власники Tesla також повідомили про те, що їхні автомобілі були понівечені свастиками, нанесеними аерозольною фарбою, що є наслідком побоювань єврейських організацій і спостерігачів, пов'язаних зі зростанням антисемітизму.
Маск слідує вказівкам президента щодо скорочення федеральних витрат і різкого скорочення робочої сили, стверджуючи, що перемога Трампа забезпечила йому мандат на реструктуризацію уряду США. Чиновники DOGE (Department of Government Efficiency) отримали доступ до конфіденційних баз даних американських громадян, віддали розпорядження про тисячі скорочень федеральних робочих місць, анулювали контракти та закрили підрозділи уряду, включно з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Tesla не коментує ситуацію. Водночас вартість акцій компанії Маска впала майже на третину відтоді, як Трамп вступив на посаду, хоча вона все ще вища, ніж була рік тому. Forbes оцінює поточні статки Маска в 359 мільярдів доларів.
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