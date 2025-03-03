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З початку року експорт СПГ з рф скоротився на 7%
12:16 03.03.2025 |
Експорт російського скрапленого природного газу в січні-лютому 2025 року знизився на 7,3%, до 5,1 млн тонн з 5,5 млн рік до року через санкції й скорочення постачань із сахаліну, випливає з попередніх даних LSEG і розрахунків Reuters.
Найбільший експортер CПГ у світі, США, запровадили санкції проти низки російських СПГ-проєктів, які фактично заморозили розвиток галузі й суттєво обмежили використання танкерного флоту для транспортування палива.
Постачання російського СПГ у лютому скоротилися на 8% - до 2,36 млн тонн з 2,57 млн роком раніше.
Постачання СПГ із росії в Європу попередньо зменшилися у січні-лютому на 13%, до 2,7 млн тонн з 3,1 млн рік до року. При цьому у лютому експорт у цьому напрямку скоротився на 7%, до 1,3 млн тонн з 1,4 млн.
Відвантаження з «ямал СПГ» «новатека» у лютому 2025 року зросли на 7%, до 1,5 млн тонн із 1,4 млн роком раніше.
Орієнтований на Азію СПГ-завод «сахалін-2» у лютому скоротив експорт на 21%, до 0,76 млн тонн із 0,96 млн роком раніше.
Експорт із середньотоннажного заводу «газпрому» у Балтійському морі «СПГ портова» після введення санкцій США в січні скоротився до мінімуму з початку запуску, а в лютому було припинено, випливає з даних LSEG.
Останню партію із «СПГ портова» було доставлено у середині січня. Танкер Pearl (колишня назва Pskov), який, за даними LSEG, було завантажено у лютому, стоїть на якорі у Фінській затоці, як і газовоз Veliky Novgorod, який також обслуговує проєкт.
Відвантаження з середньотоннажного проєкту «новатека» і «газпромбанку» «кріогаз-висоцьк», який також підпав під січневі санкції, у лютому скоротилися до 0,03 млн тонн з 0,07 млн роком раніше. До 27 лютого діяв зазначений Мінфіном США термін на згортання операцій із російським СПГ із останнього пакета санкцій. Після 18 лютого відвантаження з проєкту не здійснювалось.
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