ЗМІ: у Швеції розслідують імовірну диверсію на стратегічному острові Готланд

Шведська поліція розслідує ймовірний акт саботажу на острові Готланд, який був виявлений у неділю.

Про це стало відомо виданню Aftonbladet від джерел, передає "Європейська правда".

За словами джерел, можлива диверсія могла б призвести до того, що весь острів Готланд залишився б без води - якби її не виявили.

У Службі державної безпеки Швеції (Säpo) підтверджують, що їм відомо про інцидент, який стався вчора.

"Це правда, що вчора було повідомлення про інцидент", - каже прессекретар Säpo Йоган Вікстрьом.

У понеділок вранці влада Готланду підтвердила, що водопостачання на острові зазнало серйозного саботажу.

Насоси для відкачування сирої води в озері були виведені з ладу.

"Вони зламали бронзову кришку над насосами і зіпсували її так, що насоси зупинилися", - сказала Сюзанна Б'єргегорд-Петтерссон, керівниця регіонального управління водопостачання та каналізації.

Вона не уточнила, скільки людей могло постраждати, або про яке саме озеро йдеться, з міркувань конфіденційності.

"Це все, що я можу сказати: воно постачає воду на значну частину Готланду", - заявила вона.

У Швеції у лютому почали розслідування через чергове пошкодження кабелю зв'язку у Балтійському морі в районі стратегічного острова Готланд.

А наприкінці січня шведська прокуратура оголосила про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію з Готландом.

Нагадаємо, в середині січня у НАТО створили нову місію для нагляду за безпекою інфраструктури у Балтійському морі після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.