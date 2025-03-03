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Санкції діють: Росія не може продати алмази на $1,3 мільярда
11:41 03.03.2025 |
Російська державна корпорація "Алроса", що потрапила під західні санкції, найбільший у Росії та в світі виробник алмазів, зіткнулася з різким зростанням запасів нерозпроданого каміння. Так, на кінець 2024 року на балансі "Алроси" накопичилася нереалізована продукція на 129,9 млрд руб., або $1,3 млрд.
Про це йдеться в звіті компанії, передає The Moscow Times.
За рік запаси алмазів "Алроси" підскочили в 1,5 раза, або на 45,3 млрд руб., після того, як їхні закупівлі практично припинила Індія - найбільший у світі імпортер. У вересні спад постачання на індійський ринок досягав 96%.
За підсумками року "Алроса" відзвітувала про втрату 26% виручки, майже половину EBITDA та падіння чистого прибутку в 4,4 рази, до 19,3 млрд руб. Її вільний грошовий потік став негативним: надходження на рахунки виявилися меншими від відтоку на 17,6 млрд руб., а чистий борг потроївся і досяг 107,9 млрд руб.
Як ідеться в звіті, на бізнес "Алроси" тиснуть зниження попиту на ювелірні прикраси, значні запаси діамантів у огранювачів, підвищення ключової ставки Центробанку РФ, інфляція та підвищення податку на прибуток.
Із 2022 року "Алроса" знаходиться під західними санкціями, а з початку 2024 року країни "Великої сімки" ввели ембарго на її алмази. З березня минулого року також заборонено імпорт алмазів російського походження через треті країни.
У листопаді глава "Алроси" Павел Мариничев повідомив, що компанія буде змушена призупинити розробку деяких найменш рентабельних родовищ, а також скоротити частину працівників. "Алроса", за словами Мариничева, зменшить фонд оплати праці на 10% за рахунок оплати керівників, фахівців та службовців, а також запровадить запровадження неповний робочий день та відпустки за власний рахунок.
Санкції проти російських алмазів
Як повідомлялося, у грудні 2023 року країни G7 оголосили про пряму заборону на російські алмази з 1 січня, а потім поетапні обмеження на непрямий імпорт російських дорогоцінних каменів із 1 березня. Також з 1 вересня мала запрацювати нова система відстеження походження дорогоцінних каменів.
У лютому 2024 року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти додаткових категорій російських діамантів відповідно до рішення країн "Великої сімки".
У березні Канада ввела заборону на ввезення через треті країни російських алмазів та ювелірної продукції масою від одного карата.
У липні стало відомо, що Росія другий рік поспіль скорочує експорт необроблених алмазів, обсяг якого за цей час упав більш ніж на третину.
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