Індія та Євросоюз до кінця року укладуть угоду про вільну торгівлю. Переговори про неї тривали 18 років

Індія та Європейський Союз погодилися укласти угоду про вільну торгівлю до кінця цього року.

Про це заявили президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на спільній пресконференції, передає Reuters.

Як зазначається, обидві сторони роками намагалися укласти пакт про вільну торгівлю, який передбачав би значні поступки з боку Індії. Переговори щодо угоди між Індією та ЄС відновилися у 2021 році після восьми років зупинки.

"Ми підготували план співпраці в сферах торгівлі, технологій, інвестицій, інновацій, зеленого зростання, безпеки, кваліфікації та мобільності", - заявив Моді.

ЄС є найбільшим торговельним партнером Індії щодо товарів, двостороння торгівля зросла приблизно на 90% протягом 10 років і склала $137,5 млрд у 2023-2024 фінансовому році.

Фон дер Ляєн закликала до "амбітної" торговельно-інвестиційної угоди, яка могла б охопити галузі від акумуляторів і фармацевтики до напівпровідників, чистого водню та оборони.

Євросоюз хоче, щоб Індія знизила мита зі 100% (на деякі товари - понад 100%) на імпортні автомобілі, віскі та вино, тоді як Індія прагне розширити доступ своїх дешевших ліків та хімікатів на ринок ЄС.

Індія також хоче знизити тарифи на експорт текстилю, одягу та шкіряних виробів. Країна також виступає проти пропозиції ЄС встановити з січня 2026 року тарифи від 20% до 35% на товари з високим вмістом вуглецю, включно зі сталлю, алюмінієм та цементом.

Переговори Європейського Союзу та Індії щодо вільної торгівлі розпочалися ще у 2007 році, але були призупинені у 2013 році через розбіжності з ключових питань, таких як тарифи на товари, доступ до ринків послуг та інтелектуальна власність. Офіційно переговори поновилися в червні 2022 року.