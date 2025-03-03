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АНАЛІТИКА

Макрон допустив розміщення французької ядерної зброї на території союзників

 

Президент Франції Емманюель Макрон допустив, що Франція запропонує розмістити свою ядерну зброю на території союзників, щоб замістити США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон сказав в інтерв'ю Le Figaro після саміту європейських лідерів у Лондоні щодо підтримки України.

Макрон сказав, що готовий на поглиблення співпраці з європейськими партнерами у питанні ядерного стримування.

Він припустив, що Франція погодиться розмістити свою ядерну зброю на території країн-партнерів, у координації з їхніми збройними силами - щоб замінити США, які мають розміщену у Європі ядерну зброю.

"Ті, хто захоче поглибити з нами діалог, зможуть за потреби залучатися до навчань сил стримування. Ці обміни будуть сприяти розвитку справжньої стратегічної культури між європейцями", - сказав Макрон.

Він підсумував, що теми ядерної зброї "не потрібно боятися", але і ядерна доктрина Франції не змінюється.

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен вихідними розкритикувала Макрона, заявивши, що сили стримування мають залишатися "французькими".

Також Макрон вважає, що Європі час збільшити витрати на оборону до 3-3,5% ВВП.

Британський прем'єр Кір Стармер минулого тижня перед візитом до Вашингтона оголосив, що Британія прискорить свої плани збільшення витрат на оборону до 2,5% ВВП у 2027 році, що стане найбільшим збільшенням оборонних витрат з часів "холодної війни".

Ключові теги: Франція, ЄС
 

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