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Венсу довелося перервати відпустку через проукраїнські протести - NY Post
10:19 03.03.2025 |
Віцепрезидент США Джей Ді Венс був змушений перервати відпустку на гірськолижному курорті у штаті Вермонт через акцію проукраїнських активістів.
Про це повідомляє The New York Post, передає Укрінформ.
Видання зазначає, що Венса та його родину зустріли сотні обурених протестувальників, які вишикувалися на засніжених вулицях перед приїздом віцепрезидента на курорт Шугарбуш у місті Вестфілд.
Демонстранти тримали плакати, які називали Венса «національною ганьбою», звинувачували його в «зраді» та закликали їхати з родиною «кататись на лижах до Росії».
Через інтенсивні протести родина віцепрезидента вирішила скоротити свою чотириденну поїздку та відмовитися від зупинки у найближчому чотиризірковому готелі, як планувалося. Натомість вони поїхали в «невідоме місце».
Зазначається, що протести у Вестфілді планувалися ще минулого тижня, коли стало відомо про плани Венса провести чотири дні відпустки на місцевому лижному курорті, але їх метою було висловити невдоволення внутрішньою політикою адміністрації президента Дональда Трампа, зокрема, скороченням держслужбовців, зменшенням соціальних виплат, рішенням відійти від протидії змінам клімату тощо.
Проте після суперечки в Овальному кабінеті між президентом Трампом і Венсом та українським лідером Володимиром Зеленським акцент протестів був зміщений на підтримку України.
Як повідомляв Укрінформ, сотні протестувальників вийшли в суботу на вулицю в місті Вейтсфілді штату Вермонт, щоб висловити незгоду з позицією віцепрезидента США Джей Ді Венса, який разом з родиною прибув на місцевий лижний курорт.
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