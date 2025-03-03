Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Венсу довелося перервати відпустку через проукраїнські протести - NY Post

 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс був змушений перервати відпустку на гірськолижному курорті у штаті Вермонт через акцію проукраїнських активістів.

Про це повідомляє The New York Post, передає Укрінформ.

Видання зазначає, що Венса та його родину зустріли сотні обурених протестувальників, які вишикувалися на засніжених вулицях перед приїздом віцепрезидента на курорт Шугарбуш у місті Вестфілд.

Демонстранти тримали плакати, які називали Венса «національною ганьбою», звинувачували його в «зраді» та закликали їхати з родиною «кататись на лижах до Росії».

Венсу довелося перервати відпустку через проукраїнські протести - NY Post

 

Через інтенсивні протести родина віцепрезидента вирішила скоротити свою чотириденну поїздку та відмовитися від зупинки у найближчому чотиризірковому готелі, як планувалося. Натомість вони поїхали в «невідоме місце».

Зазначається, що протести у Вестфілді планувалися ще минулого тижня, коли стало відомо про плани Венса провести чотири дні відпустки на місцевому лижному курорті, але їх метою було висловити невдоволення внутрішньою політикою адміністрації президента Дональда Трампа, зокрема, скороченням держслужбовців, зменшенням соціальних виплат, рішенням відійти від протидії змінам клімату тощо.

Проте після суперечки в Овальному кабінеті між президентом Трампом і Венсом та українським лідером Володимиром Зеленським акцент протестів був зміщений на підтримку України.

Як повідомляв Укрінформ, сотні протестувальників вийшли в суботу на вулицю в місті Вейтсфілді штату Вермонт, щоб висловити незгоду з позицією віцепрезидента США Джей Ді Венса, який разом з родиною прибув на місцевий лижний курорт.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5911
  0,1598
 0,39
EUR
 1
 43,5417
  0,4283
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2571  0,05 0,12 41,9139  0,10 0,24
EUR 43,0971  0,04 0,09 43,8546  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,17 0,41 41,6000  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес