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Трамп каже, що США повинні менше перейматися через Путіна
10:12 03.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив увечері в неділю, що його країні слід витрачати менше часу на хвилювання про російського диктатора Володимира Путіна і приділити більше уваги мігрантам, що прибувають.
Як передає Укрінформ, про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Barron`s.
«Ми повинні менше хвилюватися про Путіна і більше - про банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць і людей з психіатричних лікарень, які в'їжджають в нашу країну - щоб ми не закінчили так, як Європа», - написав Трамп.
Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого президент США Дональд Трамп відмовився називати диктатором російського лідера Володимира Путіна, який розв'язав та продовжує масштабну війну проти України.
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