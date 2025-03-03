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АНАЛІТИКА

Трамп каже, що США повинні менше перейматися через Путіна

 

Президент США Дональд Трамп заявив увечері в неділю, що його країні слід витрачати менше часу на хвилювання про російського диктатора Володимира Путіна і приділити більше уваги мігрантам, що прибувають.

Як передає Укрінформ, про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Barron`s.

«Ми повинні менше хвилюватися про Путіна і більше - про банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць і людей з психіатричних лікарень, які в'їжджають в нашу країну - щоб ми не закінчили так, як Європа», - написав Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого президент США Дональд Трамп відмовився називати диктатором російського лідера Володимира Путіна, який розв'язав та продовжує масштабну війну проти України.
Ключові теги: США, Росія
 

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