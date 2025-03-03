Фінансові новини
- |
- 03.03.25
- |
- 20:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада розширила санкції проти Росії
10:09 03.03.2025 |
Канада оголосила про запровадження санкцій проти 31 росіянина й російських парамілітарних груп, які підтримують агресію проти України.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосили в офісі премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо за підсумками його участі у саміті лідерів в Лондоні щодо України.
"Під час саміту "Забезпечення нашого майбутнього" Прем'єр-міністр оголосив про нові санкції проти 10 фізичних та 21 юридичної особи, включаючи парамілітарні організації та їхніх лідерів, щоб допомогти протистояти використанню Росією сторонніх організацій та країн для просування своїх політичних та військових цілей в Україні", - повідомили в офісі.
Зазначається, що під нові санкції, оголошені сьогодні, потрапили "дев'ять лідерів поствагнерівських воєнізованих організацій, один член пов'язаного з ними вищого російського військового керівництва, дев'ять воєнізованих організацій, що діють в Україні та в африканській мережі Кремля, а також 12 пов'язаних з ними організацій, які відповідають за видобуток ресурсів у цій мережі".
"Загалом Канада запровадила санкції проти понад 3000 осіб та організацій, дотичних до агресії Росії. Канада рішуче налаштована й надалі працювати із партнерами, посилюючи економічний тиск на Росію", - наголосили в офісі глави канадського уряду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США призупинили кібероперації проти Росії - CNN
ТОП-НОВИНИ
|NYT: Трамп обговорить призупинення або скасування військової допомоги Україні
|Україна готова підписати угоду з США, якщо будуть готові обидві сторони – Зеленський
|Макрон і Стармер виступили з ідеєю «часткового перемир'я» для України й РФ на місяць
|План миру для України від Європи. Про що домовилися на саміті в Лондоні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Казахстан збільшив видобуток нафти до рекорду в лютому
|Індекс ISM Manufacturing у лютому знизився сильніше, ніж очікувалося
|В Австрії сформували уряд: канцлером став Крістіан Штокер
|У Білому домі розповіли, яких кроків чекають від Зеленського після перепалки з Трампом
|Король Британії прийняв Трюдо на приватній аудієнції
|Мерц вважає, що скандал у Білому домі був навмисною ескалацією
Бізнес
|Обвал акцій Ferrari: сім'я Аньєллі продає частку в автокомпанії на 3 млрд євро
|Huawei нарощує виробництво ШІ-чипів для досягнення технологічних цілей Китаю
|Instagram розглядає можливість випуску окремого додатка Reels на тлі невизначеного майбутнього TikTok — The Information
|Nokia стає другим найбільшим гравцем на світовому ринку оптоволокна. Потіснить Huawei
|Україна на третину збільшила імпорт легкових електромобілів: звідки завозять
|Вчені у США створили батарею, яка перетворює ядерні відходи на електрику
|Samsung створила перший мобільний чип для захисту від квантових загроз