Канада розширила санкції проти Росії

Канада оголосила про запровадження санкцій проти 31 росіянина й російських парамілітарних груп, які підтримують агресію проти України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосили в офісі премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо за підсумками його участі у саміті лідерів в Лондоні щодо України.

"Під час саміту "Забезпечення нашого майбутнього" Прем'єр-міністр оголосив про нові санкції проти 10 фізичних та 21 юридичної особи, включаючи парамілітарні організації та їхніх лідерів, щоб допомогти протистояти використанню Росією сторонніх організацій та країн для просування своїх політичних та військових цілей в Україні", - повідомили в офісі.

Зазначається, що під нові санкції, оголошені сьогодні, потрапили "дев'ять лідерів поствагнерівських воєнізованих організацій, один член пов'язаного з ними вищого російського військового керівництва, дев'ять воєнізованих організацій, що діють в Україні та в африканській мережі Кремля, а також 12 пов'язаних з ними організацій, які відповідають за видобуток ресурсів у цій мережі".

"Загалом Канада запровадила санкції проти понад 3000 осіб та організацій, дотичних до агресії Росії. Канада рішуче налаштована й надалі працювати із партнерами, посилюючи економічний тиск на Росію", - наголосили в офісі глави канадського уряду.