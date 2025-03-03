Трамп оголосив англійську офіційною мовою США. Раніше там офіційної мови не було

Президент США Дональд Трамп підписав указ, у якому вперше в історії країни англійську мову визнали офіційною мовою на федеральному рівні. Раніше цей статус був закріплений за англійською мовою тільки в окремих штатах.

Хоча всі найважливіші документи США, включаючи Конституцію і Декларацію незалежності, написані англійською, офіційної мови як такої на законодавчому рівні в країні ніколи не було.

Англійську визнали офіційною мовою в 32 із 50 штатів США, підрахувала група ProEnglish, яка виступає за надання англійській офіційного статусу.

"Давно визріла необхідність визнати англійську офіційною мовою Сполучених Штатів", - йдеться в тексті указу. В ньому теж сказано, що спільна мова "сприяє національному єднанню", хоча і зазначено, що в країні вживають більш ніж 350 мов.

За даними уряду за 2019 рік, майже 68 мільйонів жителів США говорили в себе вдома не по-англійськи. Більшість із них говорили іспанською - число її носіїв оцінюють у більш ніж 40 мільйонів.

Трамп раніше вже обговорював можливість оголосили англійську державною - це було тоді, коли він критикував іміграційну політику адміністрації Джо Байдена.

"У нашу країну приходять такі мови, що ні один спеціаліст у всій країні не може на них говорити, - заявив Трамп в 2024 році на з'їзді Республіканської партії. - Ці мови - це повне безумство, у них такі мови, про які в нашій країні ніхто ніколи не чув. Моторошна річ".

Своїм новим указом Трамп скасував указ Білла Клінтона від 2000 року. Згідно з ним, федеральні відомства та всі організації, які отримують допомогу з федерального бюджету, мали надавати допомогу з перекладом для громадян, які до них звертаються, якщо вони не знають англійської.

Тепер же відомствам самим доведеться вирішувати, чи хочуть вони надавати послуги на інших мовах.

Як заявили в адміністрації президента, серед іншого, ціль указу - віддати належне американцям, для яких англійська спочатку не була рідною, але які вивчили її та передали наступним поколінням, а також надати впевненості іммігрантам, які за допомогою цією універсальної мови зможуть реалізувати свою американську мрію.

Валерій Чалий, колишній посол України в США, вважає, що таке рішення Трампа матиме "далекосяжні наслідки".

"Мінімум 70 мільйонів американців, які користуються іншими мовами, тепер не зможуть претендувати на вимогу обовʼязкового перекладу, наприклад, іспанською. Це все буде вирішуватися на рівні бізнесу чи штатів", - написав він у своїх соцмережах.

На думку Чалого, через це в США не буде великих протестів. Він також вважає, що це рішення може зіграти на руку Україні, тому що Путіну буде не так легко аргументувати Трампу "свою вимогу офіційного статусу російської в унітарній Україні".

Трамп повернувся в Білий дім трохи більше місяця назад і за цей час підписав десятки указів. Багато з них відображають його консервативний світогляд, втілений в слогані "зробити Америку знову великою".

Так, він розпорядився перейменувати Мексиканський залив у Американський, а розташованій на Алясці найбільшій вершині Америки повернув назву Мак-Кінлі - на честь 25-го президента США, республіканця Вільяма Мак-Кінлі.

У період свого правління Барак Обама дав вершині нову назву - Деналі, що на мові індіанців атабаскі означає "високий". Цю ініціативу Обами гаряче підтримали представники спільноти корінних народів Аляски.