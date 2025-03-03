FT: друг Путіна лобіює у США перезапуск «Північного потоку-2»





Колишній керівник компанії Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, особисто знайомий із Владіміром Путіним ще з часів роботи в таємній поліції Штазі, запропонував США перезапустити "Північний потік-2" за їхньої участі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо Financial Times від кількох джерел, знайомих із переговорами.

За даними FT, план Варніга передбачав зв'язок з командою Трампа через американських бізнесменів у межах прихованих зусиль, спрямованих на сприяння "припиненню війни" в Україні та поглиблення економічних зв'язків між США і Росією.

Деякі високопосадовці адміністрації Трампа, за інформацією видання, знають про ініціативу Варніга і розглядають її як "частину зусиль, спрямованих на відновлення відносин з Москвою".

Один консорціум інвесторів на чолі з США вже розробив контури угоди з "Газпромом" після можливого зняття санкції, заявило одне з джерел FT.

Високопосадовці Європейського Союзу також дізнались про обговорення стосовно "Північного потоку-2" протягом останніх тижнів, ідеться в матеріалі, а лідери кількох європейських країн провели відповідні переговори.

Втілення плану Варніга, однак, стикається з низкою перешкод: для нього потрібно, щоб США скасували санкції проти Росії, Росія - погодилась відновити постачання газу до Європи, а Німеччина - дозволила газу надходити до всіх потенційних покупців, пояснює FT.

Сам Варніг заявив Financial Times, що "не брав участі в жодних дискусіях з американськими політиками або представниками бізнесу" і що "дотримується правил [як] особа, на яку накладено санкції США".

Нагадаємо, що під час першого терміну Дональда Трампа він різко критикував "Північні потоки" і надмірний імпорт російського газу Європою. У 2019 році США запровадили санкції проти компаній-управителів газогонами.

Наступна адміністрація Джо Байдена зняла ці санкції у 2021-му в межах налагодження відносин із Німеччиною, але за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну відновила.

У результаті диверсії у вересні 2022 року було знищено дві нитки "Північного потоку-1" і одну з двох ниток "Північного потоку-2". Інша нитка цього газогону, яка має річну потужність у 27,5 млрд кубометрів природного газу, не пошкоджена, але ніколи не використовувалась.

В останні тижні Трамп обіцяв поглибити економічну співпрацю з Росією, якщо вдасться досягти "мирної угоди" для завершення війни проти України.