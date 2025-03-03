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АНАЛІТИКА

Макрон готовий відкрити дискусію про європейську «ядерну парасольку»

 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий разом з Великою Британією відкрити дискусію про європейське ядерне стримування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Parisien.

За словами Макрона, Франція може допомогти захистити інші країни ЄС, зокрема, через загрози безпеці з боку Росії.

«У нас є щит, у них немає. І вони більше не можуть покладатися на американське ядерне стримування. Нам потрібен стратегічний діалог з тими, у кого його немає», - сказав президент Франції

Як заявив Макрон, Франція разом із ще з однією ядерною країною Європи - Великою Британією, готові почати дискусію про європейське ядерне стримування. Така розмова з європейськими країнами, які не мають ядерної зброї, «зробила б Францію сильнішою», додав він.

Макрон також повідомив, що на найближчому засіданні Євроради в Брюсселі 6 березня Єврокомісія отримає мандат визначити вимоги для побудови спільної оборони.

«Фінансування буде швидким і одностайним. Ми хочемо побудувати європейську промислову і технологічну базу. Але оскільки існують сумніви щодо американської підтримки Європи в довгостроковій перспективі, нам необхідно мобілізувати спільне фінансування в розмірі сотень мільярдів євро. Настав час для Європи прокинутися та усвідомити свою стратегічну роль», - пояснив президент Франції.

Він також наголосив на важливості надання Україні європейських гарантій безпеки, інакше переозброєна та агресивна Росія може легко поглинути Молдову та піти далі на Захід.

«На наших кордонах стоїть переозброєна та агресивна Росія. Вона здійснює терористичні акції, масовані дезінформаційні кампанії. Залишити Україну без гарантії безпеки означає дозволити Росії без буферної зони поглинути Молдову і дійти до кордонів Румунії. Це екзистенційна загроза для Європи», - вкотре нагадав Макрон.
Ключові теги: Франція, ЄС
 

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